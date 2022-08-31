VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Robot asker "Barkan" 2023'te askeri birliklere verilecek
Robot asker "Barkan" 2023'te askeri birliklere verilecek
Twitter'dan yeni özellik; Twitter Circle
Selçuk Bayraktar'ın ikinci pilot koltuğunda olduğu Hürkuş, Akıncı ile kol uçuşu yaptı
Zonguldak'taki taş kömürü ocağının bir bölümünde karbonmonoksit salımı nedeniyle üretim durdu
AK Parti'den milletvekili Ahmet Şık'a 100 bin liralık tazminat davası
Konyaspor, forvet Mame Diouf'u renklerine bağladı
Almanya'nın silah satışı Rusya-Ukrayna savaşıyla arttı
Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Necip Hablemitoğlu cinayetinin katil zanlılarından Levent Göktaş için kırmızı bülten çıkarıldı
Almanya Başbakanı Scholz: Enerji fiyatlarının tavan yapmaması için adımlar atacağız
Gazprom Başkanı Miller: Avrupa'daki doğal gaz fiyatları bin metreküpte 4000 doları aşabilir
Şarkıcı Gülşen'in avukatı adli kontrol kararına itiraz etti
Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken çıkış!
Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer ne zaman iade edilecek?
Türkiye'de 10 yılda 25 havzadan 20'sinde su varlığı azalırken 5'inde arttı
ABD, motor yangını riski nedeniyle 400 Chinook helikopterlik filosunu kullanmıyor
İzmir depreminde yıkılan binaya ilişkin belediye görevlilerine 2'şer yıla kadar hapis istendi
Vefalı leylek
5 yılda 81 ilde zirve yaptı
Bakıma muhtaç atların "Mucizeler Diyarı"
Memleket klibi
Rap benim yaşam tarzım
Renkli festival
31 Ağustos 2022 Çarşamba 15:52:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2022 Çarşamba 15:52:00

Necip Hablemitoğlu cinayetinin katil zanlılarından Levent Göktaş için kırmızı bülten çıkarıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından firari emekli Albay Levent Göktaş için Türkiye'nin talebi üzerine Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş için kırmızı bülten çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Adalet Bakanlığı ve EGM tarafından, Göktaş için kırmızı bülten talebi 27 Ağustos'ta Interpol Genel Sekreterliğine gönderildi.

Talep üzerine Interpol Genel Sekreterliğince, Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden emekli albay Göktaş için kırmızı bülten çıkarıldı.

Göktaş hakkında "tasarlayarak öldürme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama emri çıkarılmıştı.

Etiketler : Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu emekli albay Göktaş kırmızı bülten
Ustaları unutmadı

Ustaları unutmadı
Kem göz ve kıskanç var

Kem göz ve kıskanç var
Dijital heyecan

Dijital heyecan
Kıskançlık krizi

Kıskançlık krizi
Üçüncü kez ayrıldılar

Üçüncü kez ayrıldılar
Kopyacı ikizler!

Kopyacı ikizler!
Her şey stüdyoda başladı

Her şey stüdyoda başladı
Hem göze hem kulağa

Hem göze hem kulağa
Tek kişilik tiyatro hazırlığı

Tek kişilik tiyatro hazırlığı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes