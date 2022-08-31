Necip Hablemitoğlu cinayetinin katil zanlılarından Levent Göktaş için kırmızı bülten çıkarıldı
Kaynak: AA
Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından firari emekli Albay Levent Göktaş için Türkiye'nin talebi üzerine Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı.
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş için kırmızı bülten çıkarıldı.
Alınan bilgiye göre, Adalet Bakanlığı ve EGM tarafından, Göktaş için kırmızı bülten talebi 27 Ağustos'ta Interpol Genel Sekreterliğine gönderildi.
Talep üzerine Interpol Genel Sekreterliğince, Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden emekli albay Göktaş için kırmızı bülten çıkarıldı.
Göktaş hakkında "tasarlayarak öldürme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama emri çıkarılmıştı.
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