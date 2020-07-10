Necip Fazıl'ın 55 yıl önce söylediği Ayasofya sözleri sosyal medyayı salladı!
Kaynak: AA
Necip Fazıl Kısakürek'in 55 yıl önce söylediği "Bekleyin Gençler!!! Ama bugün ama yarın Ayasofya açılacak!" sözleri bugün sosyal medyadanın gündemine oturdu. Şair Necip Fazıl Kısakürek'in oğlu Mehmed Kısakürek Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılmasına ilişkin kararı ve gelinen son durumu değerlendirdi. Karardan dolayı son derece mutlu olduğunu belirten Kısakürek ‘İstanbul'un fethinin bütün manası Ayasofya'da toplanmıştır. Ayasofya'nın ruhuna layık olunduğu takdirde üstad Necip Fazıl'ın ruhu da tam manasıyla şad olacaktır' dedi.
Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı’nın da başkanlığını yapan Mehmed Kısakürek şunları söyledi:
“Rahmetli üstad, babam Necip Fazıl Kısakürek Ayasofya’ya dair konferansında Ayasofya’nın bütün hakikatini dile getirmiştir. Ayasofya’nın ne manaya geldiğini fevkalade veciz bir şekilde ifade etmiştir. Mısraları meşhurdur. Bunu bütün gençler bilir. Siyasetçiler de bilir.
Yıllarca bunun mücadelesini verdi. Malûm ve meşhur Ayasofya hitabesinden önce de dergisi Büyükdoğu’da bu konuyu işlemiş, birçok kez kapak yapmıştır. Ayasofya’nın yeniden ibadete açılacak olmasından son derece sevinçliyim. Yine üstadın belirttiği gibi Ayasofya’nın açılmasıyla birlikte, onun mahzenlerinde kilitli yakın tarihimizin birçok hakikâtleri de bu surette ortaya dökülmüş olacaktır.
Ayasofya bizim nazarımızda bir maddeden ziyade bir manadır. Manası de Türk milleti için büyük değer taşımaktadır. Ayasofya’nın ruhuna layık olabilmektedir bütün hüner. İşte o zaman üstadın ruhu tam manasıyla şad olacaktır. Ayasofya’yı bir maddeden ibaret olduğunu sanmaya devam edersek, o zaman manasına ihanet etmiş oluruz. Ayasofya fethin sembolüdür. Tarihteki yeri budur. Fethin bütün manası Ayasofya’da toplanmıştır. Hayırlı olacaktır inşallah. Üstadın büyük oğlu olarak ve Necip Fazıl Vakfı’nın başkanı olarak son derece mutluyum.”
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