Necip Fazıl Ödülleri sahiplerine veriliyor

Türk basınının öncü gazetesi Star, edebiyat dünyasında büyük yankı bulan ve kültür sanat camiasının en prestijli ödülü Necip Fazıl Ödülleri'nin bu yıl sekizincisini düzenliyor. Fikir sanat dünyamıza özgün eserleriyle katkı sağlayan yapıtların sahipleri, yoğun ilgi gören törende ödülleriyle buluşuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle 'İnanç Zaferin Müjdecisidir" temasıyla düzenlenen gecenin onur konuğu Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan oldu.

24 TV'de canlı yayınlanan ödül törenine kültür ve sanat dünyasından önemli isimler katılıyor.

KİMLER ÖDÜL ALACAK?

Prof. Dr. M. Fatih Andı, Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, Prof. Dr. Turan Karataş, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Murat Özel ve Necip Tosun'dan oluşan jüri heyetinin aldığı kararlar neticesinde 2021 Necip Fazıl Ödülleri'ne layık görülen isimler şöyle:

NECİP FAZIL ÖDÜLLERİ 2021

Necip Fazıl Şiir Ödülü: Mustafa Aydoğan

Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü: Mukadder Gemici

Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü: Prof. Dr. Tahsin Görgün

Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Safiye Gölbaşı

Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Kadir Daniş

Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü: Hashim Cabrera

Necip Fazıl Saygı Ödülü: Prof. Dr. Süleyman Uludağ