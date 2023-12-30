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30 Aralık 2023 Cumartesi 20:44:00 - Güncelleme:30 Aralık 2023 Cumartesi 20:44:00

Necip Fazıl Ödülleri sahiplerini buluyor: Bakan Ersoy'dan açıklamalar

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Star Gazetesi'nin bu yıl onuncusunu düzenlediği Necip Fazıl Ödülleri programında açıklamalarda bulubndu.

Her yıl farklı temalarla düzenlenen Necip Fazıl ödülleri, bu yıl "Doğdu Batmayan Güneş?" temasıyla düzenleniyor.

AKM'de düzenlenen ödül törenine katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, açıklamalarda bulundu.

Bakan Ersoy'un açıklamalarından satır başları:

Necip Fazıl Kısakürek, Türk edebiyatının ve düşünce dünyasının büyük bir değeridir

Bugün Necip Fazıl'ı anmakla kalmıyor, aynı zamanda onun düşünsel mirasını yaşatma sorumluluğunu da üstleniyoruz.

Etiketler : Bakan Ersoy NecipFazilÖdülleri2023 DoğduBatmayanGüneş
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