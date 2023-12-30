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30 Aralık 2023 Cumartesi 21:43:00 - Güncelleme:30 Aralık 2023 Cumartesi 21:43:00

Başkan Erdoğan "Ayasofya Camii" mesajı: "Zincirleri beraber kırdık”

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Başkan Erdoğan, Star Gazetesi'nin bu yıl onuncusunu düzenlediği Necip Fazıl Ödülleri programında açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, “Üstad hayattayken takdimini yapma bahtiyarlığını yaşamıştık. Vefatından 37 yıl sonra ise en büyük hayali olan Ayasofya'yı açma şerefine de eriştik 80 yıllık hasretin ardından zincirleri hep birlikte kırdık ve Fatih'in vasiyetine uygun olarak Ayasofya'yı asli kimliğine tekrar kavuşturduk.” diye konuştu.

Her yıl farklı temalarla düzenlenen Necip Fazıl ödülleri, bu yıl "Doğdu Batmayan Güneş?" temasıyla düzenleniyor.

24 TV ekranlarında canlı olarak yayımlanan programa onur konuğu olarak Başkan Erdoğan katılıyor.

AKM'de düzenlenen ödül törenine katılan Başkan Erdoğan, açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Büyük şair, dava ve aksiyon adamı Necip Fazıl Kısakürek'i bir kez daha yad ediyorum.

TürkMedya grubumuz, ödüllerin kurumsallaşmasını sağlayarak başarılı bir sınav verdi. Kendilerini bizi mahcup etmedikleri için gönülden tebrik ediyorum.

Üstad'ın mücadelesi, Türk Milleti'ni ruh köküyle yeniden buluşturmaktı.

Üstad, defalarca hapse girdi, defalarca haksızlığa maruz kaldı fakat inandığı yoldan asla geri adım atmadı.

(Muhalefet) Bunlara hiçbir şey bırakılmaz. Bunlar ülkeyi bile çırılçıplak hale getirirler.

31 Mart çok önemli. Türkiye'mizi ve İstanbul'umuzu yeniden aslına rücu ettirmek için 31 Mart çok önemli. Ayasofya'yı biz açtık ama onu koruyacak olanlar elbette ki gençlerimizdir.

Son 21 yılda attığımız kararlı, cesur ve dirayetli adımlarla siyasetteki vesayet sistemini bitirdik.

Sırf kendi dünya görüşlerinden olduğu için teröristlere leke kondurmuyorlar. Müzik kutusu misali, parasını verenin plağını çalanların temel özelliği her seferinde ülkenin ve milletin karşısında konumlanmalarıdır. Lafa gelince demokrasiyi kimseye bırakmazlar. Ancak 28 Şubat darbecilerini alkışlamaktan da geri durmazlar.

Biz, futbol başta olmak üzere Türk sporunun tartışmalarla değil başarılarla gündeme gelmesine arzu ediyoruz. Sporun, günlük siyasi rekabetin mezesi haline getirilmesi yanlıştır. Gazi Mustafa Kemal bu ülkenin banisidir.

Etiketler : Başkan Erdoğan NecipFazılÖdülleri2023 DoğduBatmayanGüneş
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