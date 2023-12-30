Başkan Erdoğan "Ayasofya Camii" mesajı: "Zincirleri beraber kırdık”

Her yıl farklı temalarla düzenlenen Necip Fazıl ödülleri, bu yıl "Doğdu Batmayan Güneş?" temasıyla düzenleniyor.

24 TV ekranlarında canlı olarak yayımlanan programa onur konuğu olarak Başkan Erdoğan katılıyor.

AKM'de düzenlenen ödül törenine katılan Başkan Erdoğan, açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Büyük şair, dava ve aksiyon adamı Necip Fazıl Kısakürek'i bir kez daha yad ediyorum.

TürkMedya grubumuz, ödüllerin kurumsallaşmasını sağlayarak başarılı bir sınav verdi. Kendilerini bizi mahcup etmedikleri için gönülden tebrik ediyorum.

Üstad'ın mücadelesi, Türk Milleti'ni ruh köküyle yeniden buluşturmaktı.

Üstad, defalarca hapse girdi, defalarca haksızlığa maruz kaldı fakat inandığı yoldan asla geri adım atmadı.

(Muhalefet) Bunlara hiçbir şey bırakılmaz. Bunlar ülkeyi bile çırılçıplak hale getirirler.

31 Mart çok önemli. Türkiye'mizi ve İstanbul'umuzu yeniden aslına rücu ettirmek için 31 Mart çok önemli. Ayasofya'yı biz açtık ama onu koruyacak olanlar elbette ki gençlerimizdir.

Son 21 yılda attığımız kararlı, cesur ve dirayetli adımlarla siyasetteki vesayet sistemini bitirdik.

Sırf kendi dünya görüşlerinden olduğu için teröristlere leke kondurmuyorlar. Müzik kutusu misali, parasını verenin plağını çalanların temel özelliği her seferinde ülkenin ve milletin karşısında konumlanmalarıdır. Lafa gelince demokrasiyi kimseye bırakmazlar. Ancak 28 Şubat darbecilerini alkışlamaktan da geri durmazlar.

Biz, futbol başta olmak üzere Türk sporunun tartışmalarla değil başarılarla gündeme gelmesine arzu ediyoruz. Sporun, günlük siyasi rekabetin mezesi haline getirilmesi yanlıştır. Gazi Mustafa Kemal bu ülkenin banisidir.