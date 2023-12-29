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29 Aralık 2023 Cuma 17:38:00 - Güncelleme:29 Aralık 2023 Cuma 17:38:00

Necip Fazıl Ödülleri 30 Aralık Cumartesi akşamı sahiplerini buluyor!

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Milli İradenin sesi Star Gazetesi Üstad'ın mirasına sahip çıkıyor. Ödüller; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle onuncu kez sahiplerini buluyor.

Üstad Necip Fazıl'ın manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle, Star Gazetesi tarafından düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri muhteşem bir törenle sahiplerini buluyor.

Türk basınının öncü gazetesi Star, edebiyat dünyasında büyük yankı bulan ve kültür sanat camiasının en prestijli ödülü Necip Fazıl Ödülleri'nin bu yıl onuncusunu düzenliyor. Fikir sanat dünyamıza özgün eserleriyle katkı sağlayan yapıtların sahipleri, yoğun ilgi gören törende ödülleriyle buluşuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle 'Doğdu Batmayan Güneş' temasıyla düzenlenen gecenin onur konuğu Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacak.

30 Aralık Cumartesi saat 19.00'da 24 TV ve 360'ta yayınlanacak ödül törenine kültür ve sanat dünyasından önemli isimler katılıyor.

GECENİN TEMASI 'DOĞDU BATMAYAN GÜNEŞ'

Necip Fazıl Ödülleri her yıl hazırlanan tematik filmleriyle de ses getiriyor. 2017 yılında 'Gençlik Ruh İşidir', 2018 yılında 'Çilesiz Dava Olmaz', 2019 yılında 'Gündüz Geceye Muhtaç' ,

2021 yılında 'İnanç Zaferin Müjdecisidir', 2022 yılında ise 'Yük Kimin Omzunda?' temasıyla kısa filmler hazırlanmış, izleyenlere duygu dolu anlar yaşatmıştı.

Bu yıl ise 'Doğdu Batmayan Güneş' temasıyla hazırlanan film davetlilerin beğenisine sunuldu.

Reklam filminde 'Doğdu Batmayan Güneş' temasına şöyle vurgu yapıldı;

"Yıldızlar gibi durup dinlenme. Gece, habercisidir ardından gelen güneşin, ışığın peşine düş.

Dün bitti. Gün başladı. Güneş doğdu.

Etiketler : Star Gazetesi Recep Tayyip Erdoğan NECİP FAZIL ÖDÜLLERİ DOĞDU BATMAYAN GÜNEŞ
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