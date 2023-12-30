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Necip Fazıl Ödülleri 10 yaşında: “Kırmızı Halı Röportajları” başladı
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30 Aralık 2023 Cumartesi 19:11:00 - Güncelleme:30 Aralık 2023 Cumartesi 19:11:00

Necip Fazıl Ödülleri 10 yaşında: “Kırmızı Halı Röportajları” başladı

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Milli İradenin Sesi Star Gazetesi'nin Üstad'ın mirasına sahip çıktığı Necip Fazıl Ödülleri 10 yaşında… Zeynep Türkoğlu ile “Necip Fazıl Ödülleri 2023 Kırmızı Halı Röportajları” başladı. Zeynep Türkoğlu'nun 'Nedir 'Doğdu Batmayan Güneş'?' sorusunu cevaplayan Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, 'Bizim bahsettiğimiz bu temalar Üstad'ın külliyatından ve biraz da zaman zaman yakınmalarından, o dönemde çekilenleri yansıtan şeyler.' dedi. Öte yandan Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü'ne layık görülen Selahattin Yusuf, 'Titizlikle hazırlanmış, güzel bir tören. Hayat nasıl akıyorsa, sevinçlerimiz; sokakta ve cadde de nasılsa törende de öyle olabilir. Kültür, aktarılmazsa bir gereksizliğe dönüşür.' ifadelerini kullandı.

Türk basınının öncü gazetesi Star'ın Üstad Necip Fazıl'ın manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla bu yıl onuncusunu düzenlediği Necip Fazıl Ödülleri sahiplerini buluyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek ödül törenin bu yılki teması 'Doğdu Batmayan Güneş' olarak belirlendi. Gecenin onur konuğu Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacak.

Zeynep Türkoğlu'nun sunduğu "Necip Fazıl Ödülleri 2023 Kırmızı Halı Röportajları"na katılan ödül sahipleri duygu ve düşünlerini aktarıyor.

NUH ALBAYRAK: BAHSETTİĞİMİZ TEMALAR ÜSTAD'IN KÜLLİYATINDAN, YAKINMALARINDAN

Zeynep Türkoğlu'nun "Nedir 'Doğdu Batmayan Güneş'?" sorusunu cevaplayan Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, "Bizim bahsettiğimiz bu temalar Üstad'ın külliyatından ve biraz da zaman zaman yakınmalarından, o dönemde çekilenleri yansıtan şeyler. Öyle bir üç kelime ki; "Doğdu Batmayan Güneş", "Geçmiş yüzyıl nasıldı? Neden önümüzdeki yüzyıl Türkiye Yüzyılı olacak?" Bu soruların tamamını ifade eden bir tema. Neden biz bugün bu Türkiye'ye "Yeni Türkiye" diyoruz? Üstadın müjdelediği dönem bu dönem. Titizlikle hazırlanmış, güzel bir tören. Herkese çok teşekkür ederiz." dedi.

SELAHATTİN YUSUF: KÜLTÜR, AKTARILMAZSA BİR GEREKSİZLİĞE DÖNÜŞÜR

Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü'ne layık görülen Selahattin Yusuf, "Titizlikle hazırlanmış, güzel bir tören. Herkese çok teşekkür ederiz. Hayat nasıl akıyorsa, sevinçlerimiz; sokakta ve cadde de nasılsa törende de öyle olabilir. Kültür, aktarılmazsa bir gereksizliğe dönüşür. Biz, kültür oluşturuyoruz ama kuşaklar arası bağlantı kesilirse, çok büyük bir hafızasızlığa dönüşür." ifadelerini kullandı.

Kaleme aldığı yazılar hakkında konuşan Selahattin Yusuf "Kendi içime sinecek biçimde yazmayı çok önemsedim. Hatta birinci mücadelem bu konuda ve bu alanda oldu. Ben hiçbir zaman yazdıklarımı, daha fazla insana yetebilsin diye sulandırmadım. Bu, benim temel mücadele alanım oldu. Yazı hayatım boyunca da bununla çok çatıştım." şeklinde konuşmasını bitirdi.

Yazar Figen Yaman Coşar: Necip Fazıl'ın aslında gençlik dediği şeyin altında, çocuğun da gençliğe hazırlanması ya da yetişkinliğe hazırlanması söz konusu.

Yazar Necip Tosun: Büyük yazarların sözleri ve büyük yazarların teklifleri hem temennidir, hem beklentidir, hem de geleceğe ilişkin sezgidir

Necip Fazıl Jüri Üyesi Fatih Andı: Bizim burada verdiğimiz ödüllerin içerisinden birçoğu bir süre sonra Cumhurbaşkanlığı Büyük Ödülleri'ni de alıyorlar. Bu, bizi çok sevindiriyor.

Etiketler : NecipFazılÖdülleri2023 DoğduBatmayanGüneş Kırmızı Halı
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