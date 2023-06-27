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27 Haziran 2023 Salı 20:23:00 - Güncelleme:27 Haziran 2023 Salı 20:23:00

"Ne söz vermişsek hepsini tutacağız"

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli deprem bölgelerine ilişkin "Hiç ayrılmayacağız oradan. Bunu herkes bilsin. Ne söz vermişsek bu sözlerin hepsini tutacağız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediyesine ait tesiste düzenlenen bayramlaşma programında, deprem gibi bir felaketin karşılarına çıktığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Yüzyılın değil, emin olun bin yıllık Anadolu topraklarında kurduğumuz medeniyetimizin başına gelen en büyük bela bu. 11 ilimizi etkilediği gibi 1000'e yakın köyümüzü ve ilçemizi de etkiledi. 850 bin bağımsız birim yıkıldı. Bunların hepsi yapılacak ve o bölgelerden çıkmayacağız. Bütün bakan arkadaşlarımız görevli, bayram namazını o bölgede kılacaklar."

Yarın Kahramanmaraş tarafında olacağını dile getiren Özhaseki, "Onların evlerini yapıp teslim edinceye kadar insanlar dönüp bize 'Allah sizden razı olsun. Hakkımız helal olsun' deyinceye kadar oralardayız. Hiç ayrılmayacağız oradan. Bunu herkes bilsin. Ne söz vermişsek bu sözlerin hepsini tutacağız." ifadesini kullandı.

Bunun kolay olmadığını vurgulayan Özhaseki, "Biz inandık, yola çıktık, gayret ediyoruz. Allah da bizim bu inancımızın, iyi niyetimizin ve gayretimizin karşılığını verecek. İnşallah tutan elimiz, gören gözümüz, yürüyen ayağımız olacak ve işlerimiz rast gidecek. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın." diye konuştu.

Kayseri'de 10 milletvekili bulunduğunu kaydeden Özhaseki, "Onlara da zaten çiçek uzattık. Gelin dedik, bu memleket bizim. Hep birlikte kol kola girelim, burada bir şey yapılacağı zaman hep birlikte hareket edelim. Ben de naçizane 11'inci milletvekili olayım. Hep birlikte çalışalım. Bu topluma hizmet edelim dedik. Sağ olsun onlar da teklifimize olumlu cevaplar verdiler. İnşallah bundan sonra da böyle olacak." dedi.

Kol kola girerek ve gayret ederek hem şehirlerine hem ülkeye hizmet edeceklerini aktaran Özhaseki, bundan hiç kimsenin endişesinin olmamasını istedi.

Programda, AK Parti Kayseri milletvekilleri Hulusi Akar, Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı ve Sayın Bayar Özsoy ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Bakan Özhaseki ve milletvekilleri, partililerle bayramlaştı.

Etiketler : Deprem bölgeleri Mehmet Özhaseki kahramanmaraş
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