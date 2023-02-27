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27 Şubat 2023 Pazartesi 11:43:00 - Güncelleme:27 Şubat 2023 Pazartesi 11:43:00

"Ne iş yaptığını bilmediğim dünya kadar ünlü var bu ülkede" Cem Uçan: Ünlülük bir meslek değildir

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Oyuncu Cem Uçan, 24 TV Arafta Sorular programında Esra Elönü'nün sorularını yanıtladı. Cem Uçan, "Ne iş yaptığını bilmediğim dünya kadar ünlü var bu ülkede. Ünlülük bir meslek değildir." dedi.

24 TV Arafta Sorular programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını yanıtlayan oyuncu Cem Uçan açıklamalarda bulunarak, "Ne iş yaptığını bilmediğim dünya kadar ünlü var bu ülkede. Ünlülük bir meslek değildir." ifadelerine yer verdi.

"Ne iş yaptığını bilmediğim dünya kadar ünlü var bu ülkede. Ünlülük bir meslek değildir."

Ünlülük ve sanatçılık kavun ve karpuz gibi. Lezzetleri çok farklı. Ne iş yaptığını bilmediğim dünya kadar ünlü var bu ülkede. Bazen bakıyorum 4 milyon takipçisi var. Ama tanımıyorum. Ünlülük bir meslek değildir. Gittiğim bütün söyleşilerde genç arkadaşlarıma bunu anlatıyorum. Aranızda ünlü olmak isteyen var mı diye sorduğumda parmak kaldıranlar oluyor. Ünlü olmak bir meslek değildir. Her işin ünlüsü var. Ünlü bir kebapçı mesela. Adam çok güzel kebap yapıyor bundan dolayı ünlü. Benim popüler olmamın tek sebebi televizyonda ve görselde bir iş yapıyor olmam. İnsanların evine kapılarını çalıp giriyor olmam. Ünlülük yaptığımız için bir getirisi. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıp insanların ruhlarına dokunmaya çalışıyorum. Vicdanlı bir insan olmaya çalışıyorum. Gizli saklı kapılar arkasında yaşamıyorum. Böyle bir adamım. Ailesini seven, mesleğini seven biriyim. Köşede elma satan bir abi Allah katında benden belki de daha kıymetli bir insandır. Allah'ı üzmeyi, kırmayı asla istemezsek aynı şekilde yarattığı kullarını da kırmayı göze alamam. Elimden geldiği kadar bunu yapmaya çalışıyorum.

''Bir festivalde en iyi erkek oyuncu ödülü aldım, konuşmamı yapıyorum, "Bugüne kadar bayrak, devlet, millet uğruna kanını akıtmış tüm Şehitlerimize ithafen bu ödülü alıyorum" diyorum orada kocaman siyasi abilerimiz var beni alkışlamıyorlar.''

Bir festivalde en iyi erkek oyuncu ödülü aldım, her ödül töreninde yaptığım konuşmamı yapıyorum. Bugüne kadar bayrak, devlet, millet uğruna kanını akıtmış tüm Şehitlerimize ithafen bu ödülü alıyorum diyorum, orada kocaman siyasi abilerimiz var beni alkışlamıyorlar. Neden? Size nasıl bir kötülüğüm dokunmuş olabilir ki? Sonrasında çok da bakma diyerek üzerini kapatıyorsun. Biz vatansız kalmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz. Keşke onlar da bilseler. Bizim gidecek hiçbir yerimiz yok. Vatanımızı bırakamayız. Kendimle, devletimle, milletimle, insanlarımızla, siyasi çevremle ilgili bir eleştirim varsa ülkem içerisinde ben bunu yapmakta özgürüm. Devlet şuuruyle büyümüş bir çocuğum ben. Devlet aslolandır. Hata yapılabilir. Hatasız olmak bir tek Allaha mahsus.

'' Ben Allah'ın bana verdiği zekayla, Allah'ın bana verdiği kalple, vicdanla benim aklıma yatmayan, benim doğru görmediğim her şeye muhalifim hayatımda. Muhaliflikten kasıt sadece siyasi görüş olarak algılanmamalı.''

Dünyada yaşanmış bir sürü şeye muhalif olabilirim. Ülkemde de tasvip ettiğim şeyler var etmediğim şeyler var. Her cenahtan eleştirebileceğimiz her şey olabilir. Muhalefetten kastımız sadece siyaset değil. Hayatta da muhalif olacağımız bir sürü şey var. Aileler çocuklarını çok farklı psikolojiler ile yetiştiriyor. Onlara da muhalifim. Ben Allah'ın bana verdiği zekayla, Allah'ın bana verdiği kalple, vicdanla benim aklıma yatmayan, benim doğru görmediğim her şeye muhalifim hayatımda. Çok zor bir sanat.

Etiketler : 24 tv arafta sorular esra elönü oyuncu cem uçan

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