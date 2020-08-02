  • BIST
    1126.9
  • Dolar
    6,9819
  • Euro
    8,2087
  • Altın
    443,4230
İstanbul
21 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1152 artarak 157 bin 924'e yükseldi
İlk çekiliş bugün! 25 Milyon TL'lik büyük ikramiye... Artık 2 bilenler de kazanacak
Türkiye'nin ilk madeni paraları 96 yaşında
Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı
22 yaşındaki kız oğlak otlatırken kaçırıldı! Hayatından endişe ediyorum
Hindistan İçişleri Bakanı Shah'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Haberleşme altyapısına 3 ayda 3,5 milyar lira yatırım
Uşak'ta orman yangını
Kurbana eziyet eden 3 kişiye idari para cezası
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Eddie Newton oldu
Kurbanlık satışından kazandığı paralar orman yangınında kül oldu
Hindistan İçişleri Bakanı koronavirüse yakalandı
Gençlik ve Spor Bakanlığından 19 ile portatif yüzme havuzu
Bursa'da makilik alanda çıkan yangın ormana sıçradı
Türkiye ve Azerbaycan'dan gözdağı! Kahramanlardan gövde gösterisi
Antalya'dan dünyaya lüks yat ihracatı
Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
NBA'de Los Angeles Clippers'tan üçlük rekoru
Kahraman şehit müdürün geride bıraktığı üç oğlu emniyet müdürü oldu
İran'dan Türkiye'ye 'Ayasofya' tebriği
Oruç Reis'ten rahatsız oldular... Darbeci Sisi'den skandal Türkiye açıklaması!
Başkan Erdoğan'dan iki kritik görüşme
Başkan Erdoğan bizzat talimat verdi! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor
İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 17 bini aştı
02 Ağustos 2020 Pazar 15:03:00 - Güncelleme:02 Ağustos 2020 Pazar 15:03:00

NBA'de Los Angeles Clippers'tan üçlük rekoru

ABONE OL

NBA'de Los Angeles Clippers, New Orleans Pelicans karşısında kulüp tarihinin en fazla isabetli üçlük rekorunu kırarak parkeden 126-103'lük skorla galip ayrıldı.

Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA), ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde oynanan 5 maçla devam edildi.

Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Los Angeles Clippers, 47 denemede 25 üçlük isabetiyle kulüp rekoru kırdığı maçta New Orleans Pelicans'ı 23 sayı farkla yendi.

Sezonun 45. galibiyetine ulaşan Clippers'ta 8 üçlük kaydeden Paul George 28, Kawhi Leonard 24 sayı, Reggie Jackson ise 15 sayı ve 8 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen yaklaşık 5 aylık aranın ardından değişen formatıyla yeniden başlayan ligde çıktığı iki maçı da kaybeden Pelicans'ta en skorer oyuncu, 15 sayı üreten Nickeil Alexander-Walker oldu.

WARREN KARİYER REKORUNU KIRDI

Doğu Konferansı takımlarını karşı karşıya getiren çekişmeli mücadelede Indiana Pacers, özellikle son periyottaki skorer oyununun yardımıyla Philadelphia 76ers'ı 127-121 mağlup etti.

Sezonun 40. galibiyetini elde eden Pacers'ta T.J. Warren, kariyerinin en fazla sayı ve üç sayı atma rekorlarını bu maçta kırdı. 9'u üçlük olmak üzere 53 sayı kaydeden 26 yaşındaki Warren, galibiyette başrolü oynadı.

Bu sezon 27. kez kaybeden Sixers'ta Joel Embiid 41 sayı ve 21 ribaunt, Ben Simmons ise 19 sayı ve 13 ribauntla "double-double" yaptı. Tobias Harris 30 sayı, sonradan oyuna girerek 14 dakika süre alan milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise 3 sayı, 2 asist ve 1 ribauntluk performans sergiledi.

NBA'e 6 maçla devam edilecek.

SONUÇLAR

Denver Nuggets-Miami Heat: 105-125

Oklahoma City Thunder-Utah Jazz: 110-94

Los Angeles Clippers-New Orleans Pelicans: 126-103

Indiana Pacers-Philadelphia 76ers: 127-121

Toronto Raptors-Los Angeles Lakers: 107-92

EN ÇOK OKUNAN HABERLER