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05 Kasım 2020 Perşembe 16:46:00 - Güncelleme:05 Kasım 2020 Perşembe 16:46:00

Naz Elmas yeni yılda ekranlara geri dönüyor

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Bir süredir ekranlardan uzak kalan Naz Elmas, yeni projeleri için toplantılara başladı.

Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülenen oyuncu, yeni dizi için görüşmeler yaptığını söyledi. Naz Elmas, "Yeni yıla yeni bir dizi projesi için toplantımız vardı. Şimdi oradan geliyorum. Henüz netleşen bir durum yok. Nasipse yeni yılda tekrar güzel bir projeyle ekranlarda olmayı istiyorum" dedi.

Etiketler : Naz Elmas yeni proje yeni yıl
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