Naz Elmas yeni yılda ekranlara geri dönüyor

Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülenen oyuncu, yeni dizi için görüşmeler yaptığını söyledi. Naz Elmas, "Yeni yıla yeni bir dizi projesi için toplantımız vardı. Şimdi oradan geliyorum. Henüz netleşen bir durum yok. Nasipse yeni yılda tekrar güzel bir projeyle ekranlarda olmayı istiyorum" dedi.