NATO'dan Türkiye paylaşımı! Türk F-16'larına gururlandıran görev!
NATO Hava Komutanlığı, Geliştirilmiş Hava Polisliği kapsamında Romanya Feteşti 86'ncı Hava Üssünde görev yapan Türk F-16'larının görüntülerini paylaştı.
NATO Hava Komutanlığı, X sosyal medya platformundan Geliştirilmiş Hava Polisliği kapsamında Romanya Feteşti 86'ncı Hava Üssünde görev yapan Türk F-16'larının görüntülerini paylaştı.
NATO'dan yapılan paylaşımda, "İttifakın ortak savunmasına bağlılığın bir göstergesi" ifadelerine yer verildi.
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