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NATO'dan Türkiye paylaşımı! Türk F-16'larına gururlandıran görev!
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14 Şubat 2024 Çarşamba 00:40:00 - Güncelleme:14 Şubat 2024 Çarşamba 00:40:00

NATO'dan Türkiye paylaşımı! Türk F-16'larına gururlandıran görev!

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NATO Hava Komutanlığı, Geliştirilmiş Hava Polisliği kapsamında Romanya Feteşti 86'ncı Hava Üssünde görev yapan Türk F-16'larının görüntülerini paylaştı.

NATO Hava Komutanlığı, X sosyal medya platformundan Geliştirilmiş Hava Polisliği kapsamında Romanya Feteşti 86'ncı Hava Üssünde görev yapan Türk F-16'larının görüntülerini paylaştı.

NATO'dan yapılan paylaşımda, "İttifakın ortak savunmasına bağlılığın bir göstergesi" ifadelerine yer verildi.

Etiketler : Nato nato hava komutanlığı geliştirilmiş hava polisliği f-16
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