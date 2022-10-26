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26 Ekim 2022 Çarşamba 10:07:00 - Güncelleme:26 Ekim 2022 Çarşamba 10:07:00

NATO'dan tatbikatında gururlandıran "Türk" detayı

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NATO Müttefik Hava Kuvvetleri, Avrupa'da nükleer caydırıcılık temalı askeri tatbikat düzenledi. Tatbikata ait fotoğraflarda Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçağın yanı sıra, Türk bayrağı desenli bir kask takan Türk pilotuna da yer verildi.

NATO, Avrupa'da artan risklere yönelik nükleer caydırıcılık tatbikatı düzenledi. Müttefik ülkelerin katılımıyla icra edilen tatbikatlara ilişkin fotoğraflar paylaşıldı. Paylaşılan fotoğraflarda, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla birlikte, ay yıldız desenli kask takan bir Türk pilotuna da yer verildi.

NATO ülkeleri, çok sayıda savaş uçağının katılımıyla Avrupa'da nükleer caydırıcılık tatbikatı icra ediyor.

NATO Müttefik Hava Komutanlığının (AIRCOM) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, müttefik ülkelerin hava kuvvetlerinin "Steadfast Noon" tatbikatında şu anda nükleer caydırıcılık kabiliyetlerini denediği belirtildi.

Tatbikata onlarca savaş uçağının katıldığı, askeri manevraların Avrupa'nın kuzeybatısında düzenlendiği ifade edildi.

TÜRK PİLOTUN RESMİ PAYLAŞILDI

Steadfast Noon tatbikatının yıllık rutin eğitim faaliyeti olduğu vurgulanan açıklamada, tatbikata 14 ülkeden çeşitli tiplerde 60'dan fazla savaş uçağının katıldığı aktarıldı.

AIRCOM paylaşımında aralarında Türk Hava Kuvvetlerine ait tanker uçağın bulunduğu bazı savaş uçaklarının fotoğraflarına da yer verildi.

Fotoğraflardan birinde de ay yıldız desenli kask takmış bir Türk savaş uçağı pilotu yer aldı.

B-52'LER DE KATILIYOR

30 Ekim'e kadar sürecek Steadfast Noon tatbikatı ev sahibi Belçika ile Kuzey Denizi ve İngiltere hava sahasında yapılıyor. Tatbikatta kullanılan savaş uçakları arasında dördüncü ve beşinci nesil savaş jetleriyle gözetleme uçakları ve tanker uçaklar bulunuyor.

Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da tatbikatta ABD'ye ait uzun menzilli bombardıman uçakları B-52'ler de kullanılıyor.

"Steadfast Noon" tatbikatı her yıl farklı bir NATO ülkesinin ev sahipliğinde düzenleniyor.

Etiketler : nato tatbikat türkiye türk askeri
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