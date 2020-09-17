NATO'da 4'üncü Türkiye-Yunanistan toplantısı sona erdi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantı sona erdi. Müteakip toplantının önümüzdeki hafta yapılması planlanmaktadır." denildi.

Türk-Yunan askeri heyetleri NATO düzeyinde Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili olarak üçüncü kez bir araya gelmişti.