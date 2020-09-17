NATO'da 4'üncü Türkiye-Yunanistan toplantısı sona erdi
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 'Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı teknik toplantı sona erdi. Müteakip toplantının önümüzdeki hafta yapılması planlanmaktadır.' denildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantı sona erdi. Müteakip toplantının önümüzdeki hafta yapılması planlanmaktadır." denildi.
Türk-Yunan askeri heyetleri NATO düzeyinde Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili olarak üçüncü kez bir araya gelmişti.
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