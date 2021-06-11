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NATO Zirvesi öncesi Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret
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11 Haziran 2021 Cuma 20:36:00 - Güncelleme:11 Haziran 2021 Cuma 20:36:00

NATO Zirvesi öncesi Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak NATO Zirvesi öncesinde Türkiye'den üst düzey bir heyet, Libya'yı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki heyette, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yer alacak.

Günübirlik ziyarette, Türkiye heyeti Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Libyalı mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirecek. Heyetin, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile de görüşmesi bekleniyor.

Etiketler : Cumhurbaşkanlığı cumhurbaşkanlığı kabinesi cumhurbaşkanlığı genelgesi Türkiye
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