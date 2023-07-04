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NATO üyesi ülkeden İsveç'e "Türkiye" resti: İşaret verirlerse onaylarız
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04 Temmuz 2023 Salı 22:35:00 - Güncelleme:04 Temmuz 2023 Salı 22:35:00

NATO üyesi ülkeden İsveç'e "Türkiye" resti: İşaret verirlerse onaylarız

Kaynak: IHA

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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, İsveç'in NATO üyeliği sürecinde Türkiye ile birlikte hareket edeceklerini duyurdu. Szijjarto, "Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğini onaylamaya hazır olduğuna dair bir işaret verirse biz de destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta 11-12 Temmuz'da düzenlenecek olan NATO Zirvesi'ne sayılı günler kalırken, Macaristan, İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye ile birlikte hareket edeceklerini ifade etti. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto düzenlediği basın toplantısında, İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye ile temas halinde olduklarının belirterek, Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine yönelik tutumunda bir değişiklik olursa Macaristan'ın da süreci geciktirmeyeceğini söyledi.

Szijjarto, "Türkiye'nin duruşunda bir değişiklik olursa, o zaman elbette Macaristan'ın NATO üyeliği sürecinde hiçbir ülkeyi engellemeyeceğine dair sözümüzü tutacağız" dedi.

Macaristan Başbakanı Victor Orban'ın geçtiğimiz perşembe günü İsveç'in NATO üyeliğine yönelik oylamayı temmuzda tatile girecek olan parlamentonun son haftasında da gündeme almadığı açıklanmıştı. Macaristan parlamentosunun son toplantısını cuma günü yapılacak. İsveç'in NATO üyeliğine dair oylama geçtiğimiz sene temmuz ayından bu yana parlamentonun gündemine alınmadı.

İsveç ve Finlandiya, geçtiğimiz yıl Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından NATO'ya üyelik başvurusu yapma kararı almış, Finlandiya'nın üyelik süreci geçtiğimiz nisan ayında tamamlanmıştı. Macaristan ve Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğine ise henüz onay vermedi.

Etiketler : Peter Szijjarto Macaristan Dışişleri Bakanı İsveç NATO Türkiye-İsveç
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