NATO, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutladı

NATO'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin bugün, kuruluşunun 100. yılını kutladığı hatırlatılarak, "Siz de müttefikimiz Türkiye'yi kutlarken bize katılın." ifadesi kullanıldı.

Retweet to join us in celebrating our Ally Türkiye



Today marks the 100th anniversary of the foundation of the Republic of Türkiye#29Ekim #CumhuriyetBayramı #TürkiyeYüzyılı



@TurkDelNATO #WeAreNATO pic.twitter.com/TKvKFcfYth