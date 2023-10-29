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29 Ekim 2023 Pazar 14:15:00 - Güncelleme:29 Ekim 2023 Pazar 14:15:00

NATO, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutladı

Kaynak: AA

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NATO, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını tebrik etti.

NATO'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin bugün, kuruluşunun 100. yılını kutladığı hatırlatılarak, "Siz de müttefikimiz Türkiye'yi kutlarken bize katılın." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, Türk bayrağı açmış Mehmetçiklerin fotoğrafı da yer aldı.

NATO'nun ana hesabının dışında komutanlıkların ve çeşitli NATO birimlerinin hesaplarından da kutlama mesajları yayınlandı.

NATO Müşterek Harp Merkezi, NATO Savunma Koleji, NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı, karargahı İzmir'de bulunan NATO Müttefik Kara Komutanlığı, NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığı, NATO Müttefik Harekat Komutanlığı gibi birçok hesaptan Türkiye'nin 100. yılı kutlandı.

Etiketler : türkiye cumhuriyeti nato mehmetçik türk bayrağı
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