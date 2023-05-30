NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu
Kaynak: AA
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak yeniden göreve seçilmesinden dolayı kutladı.
Stoltenberg, sosyal medyadaki açıklamasında, Başkan Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.
Başkan Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı tebrik ettiğini aktaran Stoltenberg, Vilnius'ta temmuzda yapılacak NATO Zirvesi, Ukrayna'ya destek verilmesi, NATO'nun caydırıcılık ve savunmasının güçlendirilmesi, İsveç'in NATO katılımının sonuçlandırılması gibi önemli konuları da ele aldıklarını belirtti.
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