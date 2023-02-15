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15 Şubat 2023 Çarşamba 15:17:00 - Güncelleme:15 Şubat 2023 Çarşamba 15:17:00

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Başkan Erdoğan ile görüşecek

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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, yarın Türkiye'ye giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini ve NATO'nun dayanışma mesajını ileteceğini bildirdi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, yarın Türkiye'ye giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini ve NATO'nun dayanışma mesajını ileteceğini bildirdi.

Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın bitiminde düzenlediği basın toplantısında, AA muhabirinin sorusu üzerine, NATO'nun Türkiye'ye desteği ve yarın Türkiye'ye yapacağı ziyaret hakkında bilgi verdi.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle tüm müttefiklerin Türkiye için en derin taziyelerini ve desteklerini ifade ettiğini vurgulayan Stoltenberg, "NATO müttefikleri, ortakları ve NATO, desteklerini artırmıştır." dedi.

Stoltenberg, müttefiklerin yardımlarının yanı sıra NATO'nun barınma tesisleri göndereceğini hatırlatarak bunların birkaç gün içinde Türkiye'ye sevk edileceğini aktardı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek ve dayanışmamı, taziyelerimi ifade etmek üzere yarın Türkiye'de olacağım." diyen Stoltenberg, görüşmelerinde, NATO'nun ve müttefiklerin yardımlarının koordinasyonunu da değerlendireceğini belirtti.

Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nı dün saygı duruşuyla açtıklarını hatırlatarak "Türkiye'ye destekleri için müttefiklerimize teşekkür ediyorum. Bugün, Savunma Bakanları Toplantısı'nı da tüm müttefiklere daha fazla destek ve stratejik yardımları artırma çağrısı yaparak bitirdim." diye konuştu.

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