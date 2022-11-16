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16 Kasım 2022 Çarşamba 14:51:00 - Güncelleme:16 Kasım 2022 Çarşamba 14:51:00

Stoltenberg'den Polonya'ya düşen füzeye dair açıklama: Bilinçli saldırı olduğuna dair emare yok

Kaynak: AA

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Polonya'ya atılan füzenin bilinçli bir saldırı veya Rusya tarafından atıldığına dair hiçbir belirtinin olmadığını açıkladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, olağanüstü NATO toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "İlk analize göre olay, Ukrayna'ya ait bir hava savunma füzesi tarafından gerçekleşti. Şunu da söylemeliyim ki bu Ukrayna'nın suçu değil. Nihai suç Rusya'nındır. Madde 4 toplantısına gerek yok. Şu ana kadar soruşturmanın bize verdiği sonuçlar da buna işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

NATO, ilk bulgulara göre Polonya'ya dün düşen füzenin Ukrayna hava savunma sisteminden Rusya'nın seyir füzesine karşı ateşlenmiş olabileceğini bildirdi.

Stoltenberg'in açıklamalarından satırbaşları.

Polonya'daki saldırının bilinçli bir saldırı olduğuna dair hiçbir belirti yok. Yaşanan trajik can kayıpları için taziyelerimizi ilettik ve kıymetli müttefikimiz Polonya'nın yanında olduğumuzu bir kez daha dile getirdik. Ukrayna'yı da meşru müdafaa hakkı doğrultusunda desteklemeye devam edeceğiz. Rusya bu anlamsız savaşı bitirmelidir.

Dün Polonya Devlet Başkanı ve ABD Başkanı Joe Biden'la görüştüm. Atik, sakin olmamız gerekiyor ve yakından koordine bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Durumu çok yakından izlemeye devam edecektir. NATO tek vücut olmaya devam edecek. Tüm müttefiklerimizi korumak için de ne gerekiyorsa yapmaya devam edecek.

Soru: Avrupa'nın hava sahasını güçlendirecek misiniz? Savaş devam ediyor ve Rus roketlerinin atılmaya devam edeceği gözüküyor: Dolayısıyla sınır şehirlerindeki risk artıyor.

Bugünkü toplantıda NATO müttefikleri güçlü bir şekilde desteğini ve dayanışmasını müttefikimiz Polonya ile bir kez daha teyit etmiştir. Buradaki can kayıplarımız için de taziyelerimizi ilettik. NATO bizim ittifakımızın doğu sınırlarındaki varlığını tahkim etmiştir etmeye de devam etmektedir. Hem karada hem denizde güçlerimizi artıyoruz. Ukrayna'ya daha çok hava desteğimiz olacak.

NATO ile Rusya arasında bir iletişim oldu mu son 24 saatte?

Biz Rusya ile farklı şekillerde iletişim kurabiliyoruz. Ama nasıl bir irtibat kurulduğuna dair de bir şey söylemeyeceğim.

Şu konuda da mutabıkız ki bu savaşın sorumluluğu Rusya'nın dolayısıyla bu durumun sorumluluğu Rusya'ya ait. Ortada böyle bir savaş olmasaydı böyle bir olay olmayacaktı bu iki insan hayatını kaybetmeyecekti ve Polonya'da böyle bir şey gerçekleşmeyecekti.

Dördüncü maddeyle alakalı bir toplantı yapacaksak bu bulgulara ve yapılan soruşturmanın sonuçlarına göre olacaktır. NATO müttefikleri Ukrayna'yı ve kendini savunma hakkını destekliyorlar.

POLONYA'DAN YENİ AÇIKLAMA

Bu arada Polonya Cumhurbaşkanı Duda, olayın bir kazaya işaret ettiğini, bir kasıt olduğuna dair kanıt bulunmadığını açıkladı. Duda, "Füze büyük olasılıkla bir S-300'dü" dedi.

"FÜZE UKRAYNA'YA AİT"

Amerikan haber ajansı Associated Press (AP)

, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Polonya'ya düşen füzenin Ukrayna güçleri tarafından bir Rus füzesini engellemek için ateşlendiğini gösterdiğini yazdı.

BİDEN DA "RUSYA OLMAYABİLİR" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Joe Biden, füzenin Rusya tarafından fırlatılması ihtimalinin düşük olduğunu söyleyerek, "Ukrayna sınırında Polonya topraklarındaki patlamanın soruşturulması için Polonya'yı desteklemek konusunda mutabık kaldık. Soruşturma devam ederken, biz de birlikte çalışıp bir sonraki adımımızı belirleyeceğiz" açıklamasını yapmıştı.

ERDOĞAN DA BİDEN'IN AÇIKLAMASINA İŞARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi'nde düzenlediği basın toplantısında, "Polonya-Ukrayna sınırında bir olay geldi. Türkiye'nin bu konudaki pozisyonu, görüşü nedir?" sorusuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ben, Rusya'nın yaptığı açıklamaya doğrusu saygı duymak durumundayım. Rusya'nın 'Bizimle bu işin alakası yok' demesi bizim için önemli. Bütün bunların yanında sabah yine (Almanya Başbakanı) Olaf Scholz ile yaptığımız görüşmede, bunun detay araştırmalarının yapılması gerekiyor, böyle bir kararı vermenin doğru olmayacağını o da söyledi. Rusya'nın 'Bizimle alakası yok' ve Biden'ın da 'bu füzelerin Rus yapımı olmadığını' açıklamış olması, herhalde bunun Rusya ile alakası olmadığını göstermektedir. Bu, bir teknik arıza olabilir veya farklı olabilir, onun için inceleme araştırma şart."

Rusya Savunma Bakanlığı ise, Polonya'ya düşen füzeyle ilgili iddiaları yalanlayarak, "Durumu tırmandırmak için kasıtlı bir provokasyon" demişti.

Etiketler : Jens Stoltenberg NATO Genel Sekreteri KONUŞMA Stoltenberg
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