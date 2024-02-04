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04 Şubat 2024 Pazar 14:08:00 - Güncelleme:04 Şubat 2024 Pazar 14:08:00

NATO Geliştirilmiş Hava Polisliğinde filo değişimi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı, 152'nci Filo Komutanlığının NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevini 31 Ocak 2024 itibarıyla 113'üncü Filo Komutanlığına devrettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 152'nci Filo Komutanlığının NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi için 4 adet F-16 uçağı ve 74 personel ile Romanya'da bulunduğu belirtildi.

Filo komutanlığının bu görevini 31 Ocak 2024 itibarıyla 113'üncü Filo Komutanlığına devrettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"113'üncü Filo Komutanlığımız çevre tanıma uçuşunu gerçekleştirdikten sonra Romanya'nın Fetesti şehrindeki 86'ncı Hava Üssüne 4 adet F-16 uçağı ve 80 personel ile intikal etti. NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevinin 1 Nisan 2024'te sona ermesi planlanıyor."

Etiketler : milli savunma bakanlığı hava polisliği filo komutanlığı
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