İsveç ve Finlandiya NATO'ya davet edildi

Madrid Zirvesi'nin İttifak için bir dönüm noktası olduğu belirtildi.

Rusya'ya çağrı yapılarak, Ukrayna işgalinin durdurulması istendi.

NATO için en büyük tehdit olarak Rusya gösterildi.

Finlandiya ve İsveç resmi olarak ittifaka davet edildi.

Genel Sekreter Stoltenberg, anlaşma için Türkiye'ye teşekkür etti.

Stoltenberg ayrıca, Ukrayna'nın adaylığına kapılarının her zaman açık olduğunu ifade etti.

İspanya'nın başkenti Madrid'deki NATO Liderler Zirvesi'nin Sonuç Bildirisi paylaşıldı.

"BU ZİRVE BİR DÖNÜM NOKTASIDIR"

Bildiride, "5. Madde de dahil olmak üzere Washington Antlaşması'na bağlılığımız katıdır. Güvenliğin kökten değiştiği bu ortamda, Madrid Zirvesi, ittifakımızı güçlendirmede ve uyumunu hızlandırmada bir dönüm noktasıdır" denildi.

"RUSYA'YI KINIYORUZ"

Zirve bildirisinde, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü saldırganlık savaşını en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu insani felaketin tüm sorumluluğu Rusya'ya aittir. Rusya bu savaşı derhal durdurmalı ve Ukrayna'dan çekilmelidir" çağrısı yapıldı.

UKRAYNA'YA TAM DESTEK KARARI

"Ukrayna hükümeti ve halkıyla tam dayanışma içindeyiz. Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteğimizi yineliyoruz. Ukrayna'nın savunma hakkını ve kendi güvenlik düzenlemelerini seçme hakkını tam olarak destekliyoruz.

"İSVEÇ VE FİNLANDİYA'YI İTTİFAK'A DAVET ETTİK"

NATO'nun Açık Kapı Politikasına bağlılığımızı yineliyoruz. Bugün Finlandiya ve İsveç'i NATO'ya üye olmaya davet etmeye ve Katılım Protokollerini imzalamaya karar verdik. Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında üçlü mutabakata varılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Finlandiya ve İsveç'in katılımı onları daha güvenli, NATO'yu daha güçlü ve Avrupa-Atlantik bölgesini daha güvenli hale getirecek."

RUSYA EN ÖNEMLİ VE DOĞRUDAN TEHDİT"

NATO ülkeleri, Rusya'yı ittifaka en önemli ve doğrudan tehdit olarak tanımlayarak, İttifak'ın yeni stratejik konseptini kabul etti.

STOLTENBERG: TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDERİZ

Zirve sonrası kameralar karşına geçen ve basın toplantısı düzenleyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'ye teşekkür etti:

"Rusya derhal savaşa son vermeli ve Ukrayna'dan çekilmeli. Rusya'nın saldırganlığına karşı Ukrayna'ya desteğimiz sürecek. Finlandiya ve İsveç'i NATO üyesi olmak üzere davet etmeye karar verdik. Dünyanın dört bir tarafında stratejik olarak adımlar adılmakta. Yeni stratejik konsepti de belirlendi. En son 2010'da güncellenmişti. 2010'a kıyasla değişiklikler de görülüyor. Rusya'nın saldırganlığı bizi hedef almakta. Çin'e de tek kelime ile atıfta bulunduk. "Çin'in yapmış olduğu eylemler bizim çıkarlarımızı ve güvenliğimizi tehdit etmektedir" gibi bir cümleyle yer buldu. Siber güvenlik de tartıştığımız konulardan birisiydi.

Çok önemli bir karar aldık. Türkiye ile mutabakat bu kararın önünü açtı. Dün Türkiye, İsveç ve Finlandiya ile yapılan anlaşma bu kararımızın yolunu açmıştır. Türkiye, İsveç ve Finlandiya'ya teşekkür etmek istiyorum. Davetimizi kabul ettiler. Bu Türkiye için iyi bir anlaşmadır. Bu Finlandiya ve İsveç için de iyi bir anlaşmadır. Bu NATO için de iyi bir anlaşmadır.

Başkan Putin'in NATO'nun kapılarını kapatma çalışmaları başarılı olmayacak. Ukrayna'nın adaylığına ilerleyen süreçlerde kapımız her zaman açık olacaktır."