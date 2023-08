NATO, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türkiye'yi kutladı

Geçen yıl benzer bir mesajla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan ancak Yunanistan'ın itirazı üzerine sosyal medyadaki kutlama mesajını silen LANDCOM, bu yıl Türkçe olarak "Zafer Bayramınız kutlu olsun." ifadesine yer verdi.

Karargahı İzmir'de bulunan LANDCOM'un X platformundaki mesajının devamında, İngilizce olarak, "Bu özel günde bize ev sahipliği yaptığı için Türkiye'ye şükranlarımızı ifade etmek istiyoruz. Türkiye, 1952'de NATO'ya katılmasından bu yana birçok operasyonda ve tatbikatta yer almış, askerleri her zaman büyük profesyonellik ve azim sergilemiştir. Türkiye ve NATO birlikte daha güçlü ve güvendedir." ifadeleri kullanıldı.

ZAFER BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN!



LANDCOM wishes a happy Victory and Turkish Armed Forces Day to our host nation.



On this very special day, we would like to express our gratitude to Türkiye for their hospitality as our hosts here at #LANDCOM.