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21 Eylül 2023 Perşembe 07:33:00 - Güncelleme:21 Eylül 2023 Perşembe 07:33:00

Nasreddin Hoca'dan duyarlı etkinlik

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yakın gelecekte kuruyarak yok olmasından endişe edilen Beyşehir Gölü'ne temsili Nasreddin Hoca maya çaldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yakın gelecekte kuruyarak yok olmasından endişe edilen Beyşehir Gölü'ne temsili Nasreddin Hoca maya çaldı. Beyşehir Kadın ve Dayanışma Derneği tarafından Köprübaşı mevkisindeki göl kenarında düzenlenen etkinlikte, Beyşehir Gölü'nde balıkçılık yapan İbrahim Erdoğan, temsili olarak Nasrettin Hoca kıyafeti giydi, göle maya çalarak kuraklığa dikkati çekti.

Etiketler : Nasreddin Hoca Beyşehir ilçesi Konya
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