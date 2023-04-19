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19 Nisan 2023 Çarşamba 16:48:00 - Güncelleme:19 Nisan 2023 Çarşamba 16:48:00

NASA'ya ait uydu Dünya'ya düşebilir

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ABD Savunma Bakanlığı, Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansına (NASA) ait hizmet dışı kalan bir uydunun Dünya'ya düşebileceği konusunda uyarıda bulundu.

NASA ve ABD Savunma Bakanlığından yapılan açıklamalarda, Reuven Ramaty Yüksek Enerji Güneş Spektroskopik Görüntüleyici (Rhessi) uydunun, atmosfere ABD'nin doğu yakası zaman dilimine göre akşam saatlerinde gireceği belirtildi.

AA'nın haberine göre, açıklamada, 272 kilogramlık uzay aracının büyük bir kısmının atmosferdeki yolculuğu sırasında yanacağı ancak bazı parçalarının Dünya'ya düşmesinin beklendiği ifade edildi. Dünya'daki herhangi birine zarar gelme riskinin düşük olduğu vurgulanan açıklamada, bu ihtimalin yaklaşık 2 bin 467'de 1 olduğu kaydedildi.

2002'de yörüngeye fırlatılan uydu, iletişim sorunları nedeniyle "emekliye ayrıldığı" 2018'e kadar 100 binin üzerinde Güneş olayını görüntüledi.

Etiketler : NASA UYDU ABD
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