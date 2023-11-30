NASA'dan Nemrut ve Tatvan fotoğrafı

Amerika Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotlarından Andreas Mogensen, uzaydan Bitlis'in Tatvan ilçesi, Nemrut Krateri ve Van Gölü'nün aynı karede yer aldığı muhteşem bir fotoğraf karesi çekti. NASA tarafından "Nemrut Dağı Turkey" notuyla paylaşılan fotoğraf karesi, sosyal medyada beğeni topladı. Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, "İlçemizin doğal güzelliklerini yerinde görmeye davet ediyoruz" dedi.