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30 Kasım 2023 Perşembe 07:01:00 - Güncelleme:30 Kasım 2023 Perşembe 07:01:00

NASA'dan Nemrut ve Tatvan fotoğrafı

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NASA astronotu Mogensen, Nemrut Kalderası'nı uzaydan fotoğrafladı.

Amerika Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotlarından Andreas Mogensen, uzaydan Bitlis'in Tatvan ilçesi, Nemrut Krateri ve Van Gölü'nün aynı karede yer aldığı muhteşem bir fotoğraf karesi çekti. NASA tarafından "Nemrut Dağı Turkey" notuyla paylaşılan fotoğraf karesi, sosyal medyada beğeni topladı. Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, "İlçemizin doğal güzelliklerini yerinde görmeye davet ediyoruz" dedi.

Etiketler : nasa nemrut uzay
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