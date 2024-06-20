NASA'dan kara delik simülasyonu

Sırlarla dolu olan kara delikler devasa çekim güçleri ile dev yıldızları dahi yok edebiliyor. Hatta ışık bile bu çekim kuvvetinden kurtulamıyor.

KARA DELİK ÇEVRESİNDE IŞIK NASIL HAREKET EDİYOR?

NASA ışığın kara delik çevresinde nasıl hareket ettiğini ve nasıl gözüktüğünü dair bir simülasyon hazırladı.

360 DERECE İZLENİLEBİLİR SİMÜLASYON

NASA'nın İklim Simülasyonu Merkezi'ndeki Discover süper bilgisayarı kullanılarak oluşturuldu. Bu özel video aynı zamanda izleyicilerin bu deneyimi tam 360 derece yaşamalarına da