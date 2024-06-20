NASA'dan kara delik simülasyonu
Kara delikler uzun zamandır fizikçilerin, bilim insanlarının içinden ışığın dahi kaçamadığı kara delikleri açıklamakta zorlanıyordu. Geçtiğimiz yıllarda NASA'nın kara delik fotoğraflarını yayınlaması tüm dünyada büyük yankı uyandırmıştı. Herkesin aklında tek bir soru vardı; kara deliğe yaklaşırsak ne olur? NASA bu sorunun yanıtını bir simülasyonla yanıtladı. İşte detaylar...
Sırlarla dolu olan kara delikler devasa çekim güçleri ile dev yıldızları dahi yok edebiliyor. Hatta ışık bile bu çekim kuvvetinden kurtulamıyor.
KARA DELİK ÇEVRESİNDE IŞIK NASIL HAREKET EDİYOR?
NASA ışığın kara delik çevresinde nasıl hareket ettiğini ve nasıl gözüktüğünü dair bir simülasyon hazırladı.
360 DERECE İZLENİLEBİLİR SİMÜLASYON
NASA'nın İklim Simülasyonu Merkezi'ndeki Discover süper bilgisayarı kullanılarak oluşturuldu. Bu özel video aynı zamanda izleyicilerin bu deneyimi tam 360 derece yaşamalarına da