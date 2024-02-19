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NASA 'Mars'ta yaşayacak kişiler arıyor

NASA 'Mars'ta yaşayacak kişiler arıyor

NASA, Mars'ta insan kolonisi kurmak için yıllardır araştırmalar yürütüyor.

SpaceX ile birlikte önemli işlere imza atan uzay ajansı, son olarak bir yaşam simülasyonu programı başlattı. Bu program kapsamında Mars ortamını test edecek insanlar aranıyor. NASA, CHAPEA isimli habitat simülasyonu çalışmasının parçası olarak Mars'ta yaşıyormuş gibi davranacak dört kişi arıyor. Uzay ajansı tarafından başlatılan yeni program, Mars Dune Alpha adı verilen bir yapıda kalmanızı istiyor. 3D baskıyla hazırlanan bu yapının içinde bir yıl geçirmeniz gerekiyor.