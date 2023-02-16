Deprem enkazında arama kurtarma çalışmasına NASA desteği!

NASA açıklama yaptı: Deprem sonrası FINDER teknolojisi Türkiye'de deprem bölgesinde kullanıldı
Kaynak: İHA
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama-kurtarma çalışmalarına NASA da destek verdi.
ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) tarafından geliştirilen ve arama-kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalan insanları tespit etmesine yarayan FINDER teknolojisi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'de de kullanıldı.
ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından NASA'nın yan ürünü FINDER teknolojisinin Türkiye'de de kullanıldığı açıkladı.
Türkiye'de meydana gelen ve Suriye'de de hissedilen depremlerde ilk yardım ekiplerinin enkaz altında kalan kişileri tespit etmesi için kullanılan FINDER cihazları, Florida'daki SpecOps şirketi tarafından Türkiye'ye gönderildi.
- Türk gurbetçiler alkışlarla karşıladı: Unutmayacağız
- "Cumhurbaşkanımız bize güç verdi"
- İspanyollar yardıma ilk koşanlardandı: Türk milleti güçlü ve metanetli
- Halk TV'den Diyanet üzerinden kirli algı operasyonu!
- Tıp öğrencisi Merve'den duygusal paylaşım! Babasının son siparişi ağlattı
- Kahramanmaraş'ta hakim noktada deprem böyle kaydedildi! Dikkat çeken detay