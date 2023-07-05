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05 Temmuz 2023 Çarşamba 09:34:00 - Güncelleme:05 Temmuz 2023 Çarşamba 09:34:00

NASA açıkladı: Dünyanın sonunun geleceği tarih belli oldu!

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NASA, dünyanın sonunun geleceği tarihi açıkladı. Dünyanın sonuna hiç bu kadar yakın olmamıştık. Peki dünyanın sonu ne zaman ve ne şekilde gelecek? İşte detaylar...

NASA tarafından yapılan araştırma yeniden gündem oldu. Araştırma kapsamında dünyanın sonunun nasıl ve ne zaman geleceğine ilişkin detaylara yer verildi.

Dünyanın sonunun nasıl geleceği herkes tarafından merak ediliyor. NASA'nın bu konu hakkında daha önceden yaptığı araştırma da yeniden gündem oldu.

Dev göktaşları, yok olan hayvan türleri, tahrip edilen yağmur ormanları, küresel ısınma, iklim krizi, nükleer savaş tehdidi... İnsanlık tarihinin başından beri dünyanın sonuna hiç bu kadar yakın olmamıştık.

Peki dünyanın sonu ne zaman ve ne şekilde gelecek? NASA, bir yandan uzayda yaşamın izlerini ararken bir yandan da dünyanın yok olacağı tarihi ve bu yok oluşun nasıl gerçekleşeceğini hesaplamaya çalışıyor.

NASA'da bu konuda araştırma yapan ekip dünyanın sonunun güneşte artan radyasyondan geleceğini açıkladı.

Bunun ise güneşteki artan radyasyon sebebiyle gerçekleşeceği söyleniyor. Peki bu korkunç son ne zaman gerçekleşecek? Araştırmayı yapan bilim insanlarına göre bunun gerçekleşmesi için önümüzde hâlâ uzun bir zaman var.

Araştırmada oluşturulan modellemelere göre günümüzden tam 1 milyar yıl sonra yani tarihler 1,000,002,021'i gösterdiğinde dünyadaki oksijen miktarı yaşanamayacak seviyelere inecek.

Çalışma sonucunu gösteren makaleye göre aslında bu süreç günümüzde de yaşanmaya devam ediyor, her gün güneş ışınları nedeniyle yerküre oksijenleşiyor.

Ancak bu süreç o kadar yavaş ilerliyor ki gündelik hayatımızda bu etkiyi hissetmiyoruz.

Etiketler : NASA Dev göktaşları yağmur ormanları
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