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06 Ocak 2024 Cumartesi 08:29:00 - Güncelleme:06 Ocak 2024 Cumartesi 08:29:00

Narkogüç-42 operasyonunda 364 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu imal eden ve satan "zehir tacirlerine" yönelik 46 ilde düzenlenen Narkogüç-42 operasyonunda 364 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığınca çeşitli illerden 332 ekip, 1375 personel, 1 hava aracı ve 19 dedektör köpeğin katılımıyla, aralarında Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Eskişehir'in de bulunduğu 46 ilde operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 1 ton 340 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini ve 364 şüphelinin yakalandığını kaydeden Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar. Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi ve jandarmamızı tebrik ediyorum. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek."

Etiketler : ali yerlikaya uyuşturucu zehir tacirleri sokak satıcıları operasyon
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