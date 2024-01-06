Narkogüç-42 operasyonunda 364 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığınca çeşitli illerden 332 ekip, 1375 personel, 1 hava aracı ve 19 dedektör köpeğin katılımıyla, aralarında Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Eskişehir'in de bulunduğu 46 ilde operasyon düzenlendiğini belirtti.

"Uyuşturucu Madde İmalatçılarına" ve "Bunların Satışını Yapanlar" ile "Sokak Satıcılarına" yönelik 4️⃣6️⃣ İlde düzenlenen "NARKOGÜÇ-42" Operasyonlarında;

1️⃣ Ton 3️⃣4️⃣0️⃣ kg uyuşturucu madde ele geçirildi❗

3️⃣6️⃣4️⃣ Zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı❗️



Aziz Milletimizin... pic.twitter.com/c1KZHpbtwQ — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 6, 2024

Operasyonlarda 1 ton 340 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini ve 364 şüphelinin yakalandığını kaydeden Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar. Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi ve jandarmamızı tebrik ediyorum. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek."