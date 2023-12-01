Narkogüç-38 Operasyonu'nda 36 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonda 1 ton 719 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini belirtti.

Uyuşturucu Madde İmal Eden ve Satan "Zehir Tacirlerine" yönelik İstanbul, Diyarbakır, Hakkari, Zonguldak, Edirne, Bursa, Tekirdağ ve Osmaniye olmak üzere 8️⃣ İlde Düzenlenen "NARKOGÜÇ-38" Operasyonunda

1️⃣ Ton 7️⃣1️⃣9️⃣ Kg uyuşturucu madde ele geçirildi❗️

3️⃣6️⃣ Şüpheli Zehir Taciri... pic.twitter.com/jOCoi0od0P — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 1, 2023

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Operasyon ve Soruşturma Büro Amirliğince yapılan operasyonda, 33 kilogram kristal metamfetamin, 116 kilogram sıvı halde metamfetamin, 2 hassas terazi ve uyuşturucu yapımında kullanılan materyallere el konulduğunu ifade eden Yerlikaya, yabancı uyruklu bir zanlının yakalandığını açıkladı.

Diyarbakır'da 1 ton 480 kilogram esrar, 1700 kök kenevir, Hakkari'de 34 kilogram metamfetamin, Edirne'de 9 kilogram skunk, Bursa'da 1 kilogram 300 gram bonzai ve Osmaniye'de 46 kilogram 200 gram skunk ile 900 gram toz esrarın ele geçirildiği bilgisini veren Yerlikaya, Diyarbakır'da bir, Hakkari'de bir, Zonguldak'ta 20, Tekirdağ'da 11 ve Osmaniye'de 2 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Operasyonu gerçekleştiren emniyet güçlerini tebrik eden Yerlikaya, halkı zehirleyen uyuşturucu tacirleri, terör örgütleri ve organize suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.