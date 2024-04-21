VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
2 terörist teslim oldu
İsrail askerleri, Batı Şeria'da 50 Filistinliyi gözaltına aldı
Narkoçelik-13 operasyonunda Aydın'da 89 kişi yakalandı
Soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da Filistinli bir kadını katletti
Alanya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
İstanbul'da on binler Gazze için yürüdü
21 Nisan 2024 Pazar 20:16:00 - Güncelleme:21 Nisan 2024 Pazar 20:16:00

Narkoçelik-13 operasyonunda Aydın'da 89 kişi yakalandı

Kaynak: İHA

ABONE OL

Türkiye genelinde 81 ilde uyuşturucu madde imalat ve satışı yapan şahıslara yönelik düzenlenen 'Narkoçelik-13' operasyonlarında Aydın'da 89 şüpheli yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca 4 bin 289 ekip halinde 14 bin 108 personel ve 196 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 81 ilde 'Narkoçelik-13' operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda toplam 451 kilogram uyuşturucu madde ve 87 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 194 şüpheli yakalandı.

Aydın'da 89 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonların Aydın ayağında ise Aydın İl Jandarma Komutanlığınca 2 kilogram metamfetamin ile muhtelif miktarda kubar esrar, kokain ve uyuşturucu hap ele geçirilirken, 89 sokak satıcısı yakalanarak gözaltına alındı.

Etiketler : narkocelik operasyonu uyuşturucu yakalama aydın operasyonu
Sadri Alışık doğum gününde yad edildi

Sadri Alışık doğum gününde yad edildi
Müslüm Gürses'in hiç dinlenmemiş şarkıları geliyor

Müslüm Gürses'in hiç dinlenmemiş şarkıları geliyor
Ozan Orhon, 52. yaşını ailece kutladı

Ozan Orhon, 52. yaşını ailece kutladı
Berdan Mardini'ye sevgili desteği

Berdan Mardini'ye sevgili desteği
Sıla istedi, Ebru Polat kaptı!

Sıla istedi, Ebru Polat kaptı!
Tarık Tarcan: Televizyonu bıraktım, sinemayı bırakmadım

Tarık Tarcan: Televizyonu bıraktım, sinemayı bırakmadım
Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma

Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma
Firuze: Ajda'nın izindeyim

Firuze: Ajda'nın izindeyim
Sanatçı Kadir İnanır hastaneden taburcu edildi

Sanatçı Kadir İnanır hastaneden taburcu edildi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX