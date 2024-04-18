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18 Nisan 2024 Perşembe 09:15:00 - Güncelleme:18 Nisan 2024 Perşembe 09:15:00

"Narkoçelik-12" operasyonlarında 268 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

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41 ilde imalatçılarına ve satıcılarına operasyon düzenlendi. Operasyonda 856 kg uyuşturucu madde ve 795 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 268 zehir taciri yakalandı.

Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 41 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "NARKOÇELİK-12" operasyonlarında; 856 kg uyuşturucu madde ve 795 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 268 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri tarafından; 558 ekip, 1635 ekip ve 44 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla uyuşturucu tacirleri ve bunların satışını sokak satıcılarına yönelik 41 ilde eş zamanlı olarak "Narkoçelik-12" operasyonları düzenledi. Narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda 856 kilo uyuşturucu madde, 795 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilirken 268 uyuşturucu taciri ve sokak satıcısı gözaltına alındı.

İLLERDE GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONLAR

Bazı İllerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle;

"Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 218 kilo skunk,200 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilirken 5 sokak satıcısı yakalandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 186 kilo skunk ele geçirilirken 1 zehir taciri gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 175 kilo metamfetamin, 66 kilo bonzai ham maddesi, 10 kilo 600 gram kokain, 535 bin 560 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 13 sokak satıcısı yakalandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 52 kilo 600 gram skunk ele geçirilirken 2 zehir taciri gözaltına alındı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 36 kilo metamfetamin, 26 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 7 zehir taciri yakalandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 34 kilo 500 gram esrar ele geçirilirken 1 kişi yakalandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 33 kilo 500 gram skunk ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 30 kilo skunk ele geçirilirken 1 zehir taciri yakalandı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 12 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirilirken 1 zehir taciri gözaltına alındı.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 20 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 3️ zehir taciri yakalandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 13 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilirken 1 sokak satıcısı yakalandı."

Etiketler : narkotik operasyon uyuşturucu zehir taciri
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