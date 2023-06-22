Ankara Halk Ekmek'te haksız tutanaklarla işten çıkarılan işçiler ne tazminatlarını ne de işsizlik maaşlarını alabiliyor. Mübarek Kurban Bayramı öncesinde tazminatsız işten atılan işçilere yapılanlar "zulüm" olarak nitelendirilirken, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Mansur Yavaş bu vebalin altından nasıl kalkacak? Bugün celal adında bir işçiyi daha çıkardılar" şeklinde konuştu.

Mübarek Kurban Bayramı öncesi ABB iştiraki olan Ankara Halk Ekmek Fabrikası'ndan 30 işçinin işten çıkarıldığı ortaya çıktı. Her gün bir başka kişiyi işten çıkaran Yavaş yönetimi son olarak Celal Ataman isimli bir personeli işten çıkardı. Özellikle göreve geldiği ilk andan itibaren CHP'li olmayan işçileri mobbing, baskı, sürgün ve haksız tutanaklarla işten çıkaran Mansur Yavaş'a tepki gösteren AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Halk Ekmek Fabrikasında yaşanan tazminatsız işten çıkarma, primlerin iptali vb. skandalları ortaya çıkardı.

ÇALIŞANIN PRİMLERİ VE DOĞALGAZ YARDIMLARI ÖDENMEDİ, PANDEMİ DE ÜCRETSİZ İZİN VERİLDİ

Özcan, "Halk Ekmek Fabrikası'nda 31 Mart yerel seçimleri öncesinde hiçbir işçi ne mobbing'e ne baskıya ne sürgüne ne de işten çıkarma ile karşı karşıya kaldı. Ancak 31 Mart seçimleri sonrasında özellikle son birkaç aydır bu iş tam tersine döndü. Üretim tesisinde 7 gün 24 saat çalıştırılan personelin doğru düzgün mesaileri ödenmiyor. İnsanların bayram ikramiyeleri ödenmedi. Şu anda çalışanların, Genel Müdür Hüseyin Velioğlu tarafından ödenmeyen 3 tane ekmek primi,1 tane doğalgaz yardımı alacağı var. Kendi partilerini desteklemeyenleri pandemi döneminde ücretsiz izine gönderdiler. Bunlar SGK'dan gönderilen müfettiş tarafından belirlenmiş ve ceza yazılmış." ifadelerini kullandı.

İnsanların halk ekmeğe ulaşım konusunda zorluk yaşadığı döneme ilişkin de konuşan Özcan, "Yavaş ve ekibinin işi tamamen algı oluşturmak. Çok güzel algı operasyonu yapıyorlar. Ekmek sevkiyatı büfelere 3 kere yapılırken şu anda 2'ye düşürüldü. Bunun yüzünden insanlar uzun kuyruklar oluşturmaya başlayınca Yavaş ve ekibi çıktı 'Halk Ekmeğe rağbet arttı' yalanını ortaya attılar. Ekmeğin kalitesi ile oynandı. Ankaralılar da bu durumdan müzdarip zaten. İşçinin hakkını vermedikleri için, baskı ve mobbingler yüzünden üretimdeki işçiler iş bırakma eylemleri yaptı.

"MANSUR YAVAŞ SÖYLEDİKLERİNİN TAM TERSİNİ YAPTI"

Özcan şöyle devam etti; "Mansur Yavaş 31 Mart yerel seçimleri öncesi Dereboyu Caddesinde düzenlediği mitinginde 'Evine ekmek götüren insanı neden işten çıkarayım? Ekmekle oynayan namussuzdur, alçaktır; bu kadar net. Atacağımız insanlar belli. Duvarlara benimle ilgili Kürtçe slogan yazan adam atılacak. EGO'da genel müdürlük yapıp, kalkıp, sağda solda seçim bürosu açanlar, sandıklarda görevlendirilenler atılacak' diye insanları kandırmıştır. Yavaş bu söylemlerinin tam tersini yapmıştır. Belediye bünyesinde çalışan ve kendi döneminden önce giren bütün personeli fişlediler. AK Parti'ye oy veren herkesi işten çıkarıyorlar. İnsanların ekmeklerine kan doğradılar. Halk Ekmek'te çalışan 30 personel görevden çıkarıldı. İşsizlik maaşı da alamıyorlar Daha da arkadan gelen 30 kişilik liste var. Kendi aldıkları adamlardan da hayır görmemişler. Üretim tesisinde bir vardiyada 36 personel görev yaparken seçim döneminde bu insanların 10'unu izinli gösterip seçim çalışmaları için görevlendirdiler. Simit, poğaça bölümünde çalışan adamları da seçim günü sabaha kadar ihtiyaçların karşılanması için gönderildi."

ÖNCE İLTİFATLAR YAĞDIRDINIZ SONRA YALAN TUTANAKLARLA İŞTEN ATTINIZ

Osman Gökçek ile resim çektirdi diye işten çıkarılan Reyhan Yavuz'a ilişkin de konuşan Özcan, "Bir insan ancak başka birine bu kadar kin ve nefret duyabilir. Bir insan bir milletvekili ile fotoğraf çektirdi diye işten çıkarılmaz. İnsan insana yapmaz bunu. Seçim öncesi şef yaptığınız, iltifatlar yağdırdığınız insanı yalan yanlış tutanaklar tutarak işten attınız. Bu zulmün izahı yok." şeklinde konuştu