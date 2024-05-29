Nadir görülen canlı Ağrı Dağı eteklerinde ortaya çıktı... Zehirli sanılarak öldürülüyor!
Nadir görülen "oluklu kertenkele", Ağrı Dağı eteklerinde objektiflere yansıdı. Bir gezgin tarafından cep telefonuyla kayda alınan oluklu kertenkele, yılana benzediği için zehirli sanılarak öldürülüyor.
Iğdır'da farklı bölgelerde yaşadığı bilinen, bacaksız olduğu için "oluklu kertenkele" adı verilen canlı türü, Ağrı Dağı eteklerinde kaydedildi.
Zehirli sanılarak öldürülen oluklu kertenkelenin tarıma ciddi katkıları olduğunu belirten uzmanlar, bu canlıları öldürmenin yanlış olduğunu dile getirdi.
"Ürettiğiniz üründen iyi mahsul almak istiyorsanız, bu türe zarar vermeyin" diyen Iğdır Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Akman, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Oluklu kertenkele zehirli yılan zannedilerek öldürülüyor, aslında tarım dostu olan bu türümüz insanlara ve tarıma oldukça yararlıdır. Bu yanlış bilinçle katledilen bir türümüzdür. Biz yaptığımız çalışmayla yerel halka bunu tanıtarak, bunun ne kadar farklı bir tür olduğunu göstermeye çalışıyoruz."
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