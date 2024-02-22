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22 Şubat 2024 Perşembe 09:45:00 - Güncelleme:22 Şubat 2024 Perşembe 09:45:00

Naci Görür'den İstanbul uyarısı! "7'den büyük deprem olacak"

Kaynak: DHA

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Megakent için sık sık deprem uyarılarında bulunan Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı bir programda sözlerini yineleyerek, “İstanbul'da kesinlikle 7'den büyük bir deprem olacaktır” dedi.

Türkiye'nin 11 kentinde büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları sarılmaya çalışılırken bir yandan da Marmara'daki büyük depreme yönelik uyarılar gelmeye devam ediyor.

KAF'IN BATISINA DİKKAT

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, Sarıyer'de bir üniversitede İstanbul'da olası depreme yönelik 'İstanbul ve Deprem' programına katıldı. Etkinlikte bir sunum yapan Görür, İstanbul'da olası depremin gerçekleşme ihtimali bulunan nokta hakkında bilgi verdi. İstanbul'da olası depreme yönelik 250 yıllık tekerrür periyodunu hatırlatan Görür, Marmara'nın batı bölgesini işaret ederek 1912'de Tekirdağ bölgesinde, 1999'da ise, Gölcük'te deprem olduğunu belirtti. Naci Görür, "İkisinin ortası Marmara Denizi ve 1766'dan beri deprem yok. Burası sismik bir boşluk. Jeolojide sismik bir boşluk asla devam edemez, doldurulmak zorundadır. Burası kırılmak mecburiyetindedir, kırılmadan kalamaz. Oradaki hareketler ve enerji orayı muhakkak kırar. Bu Kuzey Anadolu'nun bir alışkanlığı var, depremleri doğudan batıya doğru taşıyor. Yani Kuzey Anadolu fayı her nerede bir deprem oluşturmuşsa oranın batısı bir sonraki deprem için hedef haline gelmiştir" dedi.

'DOĞA KENDİNİ TEKRARLAR'

Görür, "Nitekim 1939'dan 2023'e kadar giden deprem zinciri hep doğudan batıya olagelmiştir. Bunlar çok basit. Doğa karmaşık olsa bile, insanı çok da aldatmayan tekerrür eden olaylar meydana geliyor. Bunun dışında yapılan hesapları kitapları söylemeyeyim, tarihi depremleri biliyoruz. Özetle, İstanbul'da kesinlikle 7'den büyük bir deprem olacaktır" ifadelerini kullandı.

Etiketler : naci görür marmara istanbul deprem
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