Nablus'ta Türk gazetecilere saldırı!
Kaynak: TRT Haber
Nablus kentinde TRT Haber muhabiri ve kameramanının bulunduğu araca saldırı düzenlendi. Türk gazeteciler, bölgeden ayrılarak güvenli başka bir yere geçmek zorunda kaldı.
TRT Haber muhabiri ve kameramanını taşıyan araç, Nablus kentinde saldırıya uğradı.
Muhabir Öztürk'ün ifadesine göre, bir Yahudi yerleşim yerinin sokağa çıkma yasağı bulunan caddesinden araçları ile geçerken birden ne olduğunu anlamadıkları cisimler ile hedef alındılar.
Saldırının ardından otomobilin camı adeta tuzla buz oldu.
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