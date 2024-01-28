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MYK'dan Özel'e yetki yok
28 Ocak 2024 Pazar 09:45:00 - Güncelleme:28 Ocak 2024 Pazar 09:45:00

MYK'dan Özel'e yetki yok

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir ile İstanbul ve Ankara'nın bazı ilçe adaylarını kendisi belirlemek istedi, MYK reddetti.

Özgür Özel başkanlığında toplanan MYK'da yoğun tartışmalar yaşandı. Özel, 13.00'te yapılan toplantıya ara verdi, 15.00'te yeniden toplantı yaptı. Kulislerde konuşulanlara göre, Özel MYK'daki kurmaylarına PM toplantısı öncesi İzmir ve ilçeleri, İstanbul'da Kadıköy, Bakırköy, Avcılar ve Ankara'da Çankaya için yetki istedi, adayları kendisinin belirlemesini teklif etti. Ancak MYK reddetti. Parti Sözcüsü Deniz Yücel başta olmak üzere, "Kurultay'da ön seçim dedik. Anketle belirlemeye çalıştık. Siz ayrıca kendiniz belirlemekten söz ediyorsunuz, olmaz öyle şey" dedi.

İZMİR'DE ANLAŞMAZLIK SÜRÜYOR

Kendi kurmaylarından bile destek alamayan Özel, toplantıyı terk etti. MYK, 15.00'te yeniden toplandı. İddialara göre Yücel, İzmir Büyükşehir için Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu'nu, Özel ise Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı destekliyor. CHP MYK ve PM, İzmir'in büyükşehir ve ilçe adaylarını belirlemek için yarın özel olarak toplanacak. Aynı hafta, geri kalan il ve ilçe belediye başkan adaylarını belirlemek için bir MYK ve PM toplantısı daha yapılacak.

KİŞİYE YAKINLIK KRİTER DEĞİL

Öte yandan CHP Sözcüsü Deniz Yücel, partiden istifa eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin "Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin tasfiye edildiği" iddiasına cevap verdi. İstifanın tek tarafı bir irade beyanı olduğunu dile getiren Yücel, "Adaylar belirlenirken bir kişiye yakınlık ya da uzaklık asla ve asla kriter olamaz. Adaylar belirlenirken çeşitli kriterler vardır. Özgür Özel'in liderliğinde bu yola çıkarken bu partinin şeffaf, demokratik, katılımcı ve ortak akılla yönetilmesi konusunda bir iddia ortaya koyduk. Adaylarımız da bu kriterlere uygun bir şekilde belirlenmektedir" açıklaması yaptı. w ANKARA

Etiketler : chp özgür özel myk yetki
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