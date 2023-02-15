Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 17.50'de başladı.
15 Şubat 2023 Çarşamba 18:02:00 - Güncelleme:15 Şubat 2023 Çarşamba 18:02:00
MYK, Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı
Kaynak: AA
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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı.
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