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15 Şubat 2023 Çarşamba 18:02:00 - Güncelleme:15 Şubat 2023 Çarşamba 18:02:00

MYK, Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı

Kaynak: AA

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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 17.50'de başladı.

Etiketler : AK Parti Başkan Erdoğan MYK

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