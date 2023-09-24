Terör örgütü PKK/PYD destekçisi CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nin 37. "Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri" yarışmasının ödül töreninde konuşmasına başlamadan önce ezan okunmamasına rağmen, "Ezan okunuyor değerli dostlarım. O yüzden konuşmam için ezanın bitmesini bekleyeceğim. Eğer beklemesem haber konusu olacağım" diyerek gaf yaptı.

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nin 37.'sini düzenlediği "Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri" yarışmasının ödül töreni dün akşam coşkuyla gerçekleşti. Birçok yayın kuruluş temsilcisinin katıldığı törende ödüller sahiplerini buldu. Ödüller sahiplerine teslim edilmeden önce konuşmacılar sırayla sahneye çıkıp konuşmalarını gerçekleştirdi.

Sahnedeyken yakındaki bir düğün salonundan gelen müzik sesini ezan sesi ile karıştıran CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Ezan okunuyor değerli dostlarım. O yüzden konuşmam için ezanın bitmesini bekleyeceğim. Eğer beklemesem haber konusu olacağım. Bu konuşmayla savcılara yeni bir malzeme vermeyeceğim. Onu da söyleyeyim" dedi. Aradan biraz zaman geçtikten sonra ezanın okunmasıyla Tanrıkulu, yanlış ifadede bulunduğunu anladı.