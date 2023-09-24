VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sultangazi'de ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor
İran'dan gözdağı: İsrail'i doğrudan hedef alacak füzelere sahibiz
Kilis'te aile fertleri arasında taşlı ve sopalı kavga: 9 yaralı
Ürdün, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı
Tayvan: Çin Tayvan Boğazı yakınlarında askeri tatbikat düzenledi
Pakistan'da iki tren çarpıştı: 31 kişi yaralandı
24 Eylül 2023 Pazar 14:38:00 - Güncelleme:24 Eylül 2023 Pazar 14:38:00

Müzik ile ezanı karıştırdı... Terör örgütü PKK destekçisi Tanrıkulu'ndan büyük gaf!

Kaynak: İHA

ABONE OL

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) iftira atan terör örgütü PKK/PYD destekçisi CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu yeni bir gafa imza attı.

Terör örgütü PKK/PYD destekçisi CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nin 37. "Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri" yarışmasının ödül töreninde konuşmasına başlamadan önce ezan okunmamasına rağmen, "Ezan okunuyor değerli dostlarım. O yüzden konuşmam için ezanın bitmesini bekleyeceğim. Eğer beklemesem haber konusu olacağım" diyerek gaf yaptı.

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nin 37.'sini düzenlediği "Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri" yarışmasının ödül töreni dün akşam coşkuyla gerçekleşti. Birçok yayın kuruluş temsilcisinin katıldığı törende ödüller sahiplerini buldu. Ödüller sahiplerine teslim edilmeden önce konuşmacılar sırayla sahneye çıkıp konuşmalarını gerçekleştirdi.

Sahnedeyken yakındaki bir düğün salonundan gelen müzik sesini ezan sesi ile karıştıran CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Ezan okunuyor değerli dostlarım. O yüzden konuşmam için ezanın bitmesini bekleyeceğim. Eğer beklemesem haber konusu olacağım. Bu konuşmayla savcılara yeni bir malzeme vermeyeceğim. Onu da söyleyeyim" dedi. Aradan biraz zaman geçtikten sonra ezanın okunmasıyla Tanrıkulu, yanlış ifadede bulunduğunu anladı.

Etiketler : chp sezgin tanrıkulu ezan
Sahnede boncuklu tabancayla vuruldum

Sahnede boncuklu tabancayla vuruldum
Ajda Pekkan: Can dostlarımıza sahip çıkalım

Ajda Pekkan: Can dostlarımıza sahip çıkalım
Cihangir'de terör estirdi

Cihangir'de terör estirdi
Setlere dönüyor

Setlere dönüyor
'Emre'li açılış

'Emre'li açılış
Süperstar enerjisi

Süperstar enerjisi
Klipte İbrahim Erkal'ın kıyafetleri kullanıldı

Klipte İbrahim Erkal'ın kıyafetleri kullanıldı
Ceyda Düvenci çekimlerde fenalaştı

Ceyda Düvenci çekimlerde fenalaştı
Zara: Aşk kadınıyım

Zara: Aşk kadınıyım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX