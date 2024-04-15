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Müze ve ören yerlerini 1 milyon 700 binin üzerinde kişi ziyaret etti
15 Nisan 2024 Pazartesi 19:28:00 - Güncelleme:15 Nisan 2024 Pazartesi 19:28:00

Müze ve ören yerlerini 1 milyon 700 binin üzerinde kişi ziyaret etti

Kaynak: AA

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Bayram tatilinde Türkiye'nin tarih ve kültür hazinelerini keşfetmek isteyen 1 milyon 784 bin 233 kişi Bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerini ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin tarih ve kültür mirasına büyük ilgi gösterildiğini belirterek, "Bayram tatilinde Türkiye'nin tarih ve kültür hazinelerini keşfetmek isteyen 1 milyon 784 bin 233 kişi, Bakanlığımıza bağlı müze ve ören yerlerini ziyaret etti." bilgisini paylaştı.

En çok ziyaret edilen yerin ise Mevlana Müzesi olduğunu belirten Ersoy, Mevlana Müzesi'ni sırayla İzmir Efes Örenyeri, Denizli Hierapolis (Pamukkale) Örenyeri, Nevşehir Zelve-Paşabağlar Örenyeri, Nevşehir Göreme Örenyeri'nin takip ettiğini kaydetti.

Ersoy, "Geçmişimizi korumak ve gelecek nesillere aktarmak adına verdikleri bu çok kıymetli destekten dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Etiketler : MÜZE ZİYARET Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
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