Mutsuzluk had safhada! Kılıçdaroğlu için zoraki alkış!

Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını seçse de aralarındaki kriz perde arkasından hala sürüyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için diretmiş ancak sonuç alamamıştı.

SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜLER

İYİ Partili kurmaylar ise masaya tekrar dönülmesinin ardından sessizliğe gömülse de Kılıçdaroğlu'nun adaylığından memnun olmadıkları herkes tarfından biliniyor.

MEMNUNİYETSİZLİK GÖZLERDEN KAÇMADI

Tüm bu yaşanan tartışmaların gölgesinde İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Meral Akşener, "Türkiye'nin 13'üncü Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacaktır." sözlerini kullanırken parti sıralarınından gelen az alkış ve memnuniyetsizlik gözlerden kaçmadı.

Özellikle, son günlerde partisinden istifa edeceği konuşulan Yavuz Ağıralioğlu kameralara böyle yansıdı.