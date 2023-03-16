Mutsuzluk had safhada! Kılıçdaroğlu için zoraki alkış!

Mutsuzluk had safhada! İYİ Parti'de grup toplantısında Kılıçdaroğlu için zoraki alkış!
Kaynak: Sabah
İYİ Parti lideri Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması için elinden geleni yapsa da Mansur Yavaş ve İmamoğlu planı tutmayan Akşener masayı dağıttıktan sonra tekrar masaya dönmek zorunda kaldı. Meral Akşener'in, partisinin grup toplantısında "Türkiye'nin 13'üncü Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacaktır." sözleriyle yüzlere yansıyan mutsuzluk görüntüleri ve zoraki alkışlamaları kameralara yansıdı.
Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını seçse de aralarındaki kriz perde arkasından hala sürüyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için diretmiş ancak sonuç alamamıştı.
SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜLER
İYİ Partili kurmaylar ise masaya tekrar dönülmesinin ardından sessizliğe gömülse de Kılıçdaroğlu'nun adaylığından memnun olmadıkları herkes tarfından biliniyor.
MEMNUNİYETSİZLİK GÖZLERDEN KAÇMADI
Tüm bu yaşanan tartışmaların gölgesinde İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Meral Akşener, "Türkiye'nin 13'üncü Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacaktır." sözlerini kullanırken parti sıralarınından gelen az alkış ve memnuniyetsizlik gözlerden kaçmadı.
Özellikle, son günlerde partisinden istifa edeceği konuşulan Yavuz Ağıralioğlu kameralara böyle yansıdı.
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