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26 Mayıs 2023 Cuma 07:17:00 - Güncelleme:26 Mayıs 2023 Cuma 07:17:00

Mutluluk bu sokakta

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Depremler sonrası Kahramanmaraş'ta oluşturulan konteyner kentte '+1 Sokağı' dikkat çekiyor. Tamamı down sendromlu ve ailelerine ayrılan sokakta hobi bahçesi, kurs ve çocuk oyun alanları gibi sosyal mekanlar bulunuyor.

Depremler sonrası Kahramanmaraş'ta oluşturulan konteyner kentte '+1 Sokağı' dikkat çekiyor. Tamamı down sendromlu ve ailelerine ayrılan sokakta hobi bahçesi, kurs ve çocuk oyun alanları gibi sosyal mekanlar bulunuyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HAZIRLADI

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, İçişleri Bakanlığı tarafından 20 down sendromlu ve ailelerine konteynerlerden "+1 Sokağı" oluşturuldu. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Yerleşkesi'ndeki konteyner kentte depremzede down sendromlu ve ailelerinin konakladığı sokakta hobi bahçesi, kurs ve çocuk oyun alanları gibi sosyal mekanlar bulunuyor.

TÜM KOMŞULAR BİRBİRİNİ ANLIYOR

Depremzedelerin tüm ihtiyaçları AFAD koordinasyonunda karşılanırken konteynerlerde sıcak su, mutfak, banyo ve tuvalet gibi donanımlar yer alıyor. Rengarenk bir görünüme sahip "+1 Sokağı"nda kalan down sendromlular, ayrıca konteyner kentin yanındaki ormanda doğayla iç içe spor yapıyor. Dizaynıyla dikkat çeken sokakta yaşayan aileler 'Tüm komşular birbirini anlayan insanlar çok mutluyuz' diyor.

Depremzede anne Rabia Eren "+1 Sokağı"nın kendilerine sıcak bir yuva olduğunu ifade etti. Down sendromlu Esra Eren arkadaşlarıyla olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Etiketler : Depremler AFAD koordinasyonu down sendromlular
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