  • BIST
    108891
  • Dolar
    6,8047
  • Euro
    7,6791
  • Altın
    373,3220
İstanbul
17 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsveç'in eski Başbakanı Olof Palme'nin katil zanlısı 34 yıl sonra açıklandı
Bakan Akar'dan celp açıklaması
İran'ın çift başlı askeri sisteminde çatlak işaretleri
ABD-Çin çekişmesinin bedelini bütün dünya ödüyor
İsrail gazetesi: Netanyahu ilk olarak 3 Yahudi yerleşim birimini ilhak edecek
LGS sınavda alınacak koronavirüs tedbirleri belli oldu
İran'ın para birimi yıl başından bu yana dolar karşısında değer kaybetti
Beklenen kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu
Başkentte kaçak doğumhaneye baskın: Yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı
Irak'a ihracat yeniden hız kazanıyor
Sosyal izolasyonda evde kadının rolü
SPK Başkanı: Piyasa dolandırıcılarına geçit vermeyeceğiz
Libya Ordusu Sözcüsü: Vazgeçmeyeceğiz
Yılan paniği: Kaldırımda yürüyen vatandaşların üzerine düştü
İstanbul'da eylem hazırlığındaki 4 PKK'lı terörist yakalandı
Bangladeş'te korona virüsten ölenlerin sayısı bini aştı
Doğaseverler Nemrut Gölü'nün çevresini 12 saatte turladı
Karantina dönemine özel! 65 yaş üstüne beslenme önerileri
Bankalar ısrarla pahalı kredi satmaya devam ediyor! İki şube arası bir araba parası!
ASELSAN'a 31 milyon dolarlık sipariş: İmzalar atıldı
Defalarca bıçakladı! Dehşet anları kamerada
Müthiş operasyonun detayları: Sinyalle yeri belirlendi, 24 saat içinde F-16'lar vurdu
Konut fiyatlarında fırsatçılık yapanlara şok! Dava açılabilir...
Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram'ın düzenlediği silahlı saldırıda 69 kişi hayatını kaybetti
10 Haziran 2020 Çarşamba 12:11:00 - Güncelleme:10 Haziran 2020 Çarşamba 12:15:00

Demeç verirken sinyali tespit edildi! PKK'nın infazcısı böyle yok edildi

ABONE OL

10 milyonluk kırmızı listede aranan PKK'nın örgüt içi infazcısı Kasım Engin'in yeri, terör yayın organlarına demeç verirken sinyal takibiyle tespit edildi. İHA'lar gizlendiği evi tespit etti, F-16'lar 24 saat içinde havadan vurdu. Müthiş operasyonla bir terörist daha öldürüldü.

Kuzey Irak'ta düzenlenen İHA destekli hava harekâtıyla saklandığı evde öldürülen ve en çok aranan teröristler listesinin 10 milyonluk kırmızı kategorisinde yer alan Kasım Engin kod adlı İsmail Nazlıkul'un öldürüldüğü nefes kesen operasyonun ayrıntıları belli oldu.

Örgüt içi infazlarda Abdullah Öcalan'ın kurşuna dizme emri talimatı verdiği ve "Apo'nun Celladı" olarak bilinen terörist Nazlıkul'un öldürülmeden 1 gün önce terör örgütünün yayın organlarına demeç verdiği belirlendi. Teröristin verdiği demeç sonrası sinyal takibiyle 24 saat içinde saklandığı eve düzenlenen operasyonla öldürüldüğü öğrenildi.

KANDİL'DEN KAÇMIŞTI

Sabah Gazetesi'nden Özgür Cebe'nin haberine göre; Kuzey Irak'ın Süleymaniye kenti Sinyan mezrasında saklandığı eve MİT ve TSK'nın ortak operasyonu sonucu öldürülen PKK Merkez Komite üyesi İsmail Nazlıkul'un sinyal takibi sonucu düzenlenen hava harekatıyla öldürüldüğü öğrenildi. Kandil'e yönelik hava harekâtları nedeniyle buradaki barınma alanlarını terk edip Kandil eteklerindeki Bradost bölgesindeki bir evde gizlenen İsmail Nazlıkul terör örgütü PKK'nın yayın organlarına 25 Mayıs günü demeç verdi. MİT Sinyal İstihbaratı Başkanlığı ile Dış Operasyonlar Başkanlığı terörist Nazlıkul'un gizlendiği evi tespit etti.

Örgütün beyin takımını oluşturan çekirdek kadrolardan biri olan Nazlıkul'un güvenlik nedeniyle sıklıkla yer değiştirdiğini de dikkate alan istihbarat birimleri teröristin kaldığı eve sivillerin zarar görebileceğini de göz önünde bulundurup sabaha karşı operasyon yapma kararı aldı. Ancak bu süre zarfında terörist Nazlıkul'un evden ayrılıp başka bir yere gidebileceği ihtimalini de masaya yatıran istihbarat birimleri evin bulunduğu bölgede TSK'nın harekatı yapacağı saate kadar insansız hava araçlarıyla (İHA) keşif ve istihbarat uçuşunu sürdürdü. 26 Mayıs günü operasyon için düğmeye basıldı.

1 TONLUK MÜHİMMAT

Saatler 03.52'yi gösterdiğinde Diyarbakır 2. Taktik Hava Kuvvetleri Komutanlığı 8. Ana Jet Üssü Atmaca filosundan havalanan mühimmat yüklü F-16, teröristin bulunduğu evi ısıya güdümlü, hedefe kilitlenen 1 tonluk akıllı mühimmatla tam isabetle vurdu. Nazlıkul ile birlikte evde bulunan Irak uyruklu PKK kuryesi de öldürüldü. Terör örgütü PKK, Nazlıkul'un öldürüldüğünü gizlerken, örgüt yayınları her zaman olduğu gibi yalana sarılarak Nazlıkul'un öldürüldüğü evin sivillere ait bir evmiş gibi kamuoyu oluşturmaya çalıştı. Azılı teröristin öldürüldüğü Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanınca terör örgütü PKK da bir açıklamayla Nazlıkul'un öldürüldüğünü duyurdu. Terörist Nazlıkul, 1994'te 18 üniversite öğrencisini dağdan inmek istedikleri için infaz etmişti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER