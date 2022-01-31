VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Mütefekkir Cevdet Said, son yolculuğuna uğurlandı
Afrika Birliği, darbe yapılan Burkina Faso'nun üyeliğini askıya aldı
"Bölgemizde Ermeni faşizminin yükselmesine asla izin vermeyeceğiz"
İranlı General Kaani, Barzani'den ''Şiiler arasındaki sorunların çözümünde rol oynamasını'' istedi
Konya'da deprem meydana geldi
Başkan Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
Doğu Akdeniz'de söz sahibi ülke Türkiye
İşte illere göre haftalık vaka sayısı
Aşı karşıtları kazandı
Kan donduran olay! 3 yaşındaki kızını ayının önüne attı
Tarihi ziyarette BAE'ye balistik füze fırlatıldı
Kuzey Marmara Otoyolu işletmecisine ceza
Evde yapılan kaçak kazıda ortaya çıkmıştı! 1500 yıllık keşif
Dünyayı ayağa kaldıracak görüntüleri yayımladılar
Ülkedeki Türkiye varlığı dengeleri değiştirdi!
Ukrayna-Rusya krizi için çarpıcı yorum!
Ankara'da önemli zirve!
Askeri üniformalı sahte MİT kimlikli kadının 'Atadede çetesi' çökertildi!
Milyonlarca anneye kreş desteği!
Kuvvetli kar ve sağanak geliyor!
Atina'da ‘Made in Turkey' krizi
2 günde 2 ödül
Yerli Marilyn
Ardından helva kuvurdular
31 Ocak 2022 Pazartesi 14:45:00 - Güncelleme:31 Ocak 2022 Pazartesi 14:45:00

Mütefekkir Cevdet Said, son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Çerkes asıllı mütefekkir Cevdet Said, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vefat eden Said için öğle namazını müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde tören düzenlendi.

Said'in oğlu Beşir Said ve kızı Kevser Said avluda taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine Said'in yakınlarının yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen katıldı.

Yalova Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fethi Güngör, cenaze namazı öncesi Said'in hayatını ve Suriye'deki mücadelesini anlatan konuşma yaptı.

Said'in cenazesi, namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedildi.

CEVDET SAİD'İN HAYATI

Said'in ailesi, Rus-Kafkas Savaşı'nın 1864'te sona ermesinin ardından zorla yurtlarından edilince Suriye'de Golan Tepesi'nin eteğindeki Bi'ru'l Acem köyüne yerleşti. 31 Ocak 1931 yılında doğan Cevdet Said, 1958 yılında El-Ezher Üniversitesi'nde okumak için Mısır'a gitti.

Üniversitenin Arap Dili ve Edebiyatı bölümünü bitiren Said, eğitim fakültesinde ihtisas yaptı. Suudi Arabistan ve Suriye'de öğretmenlik yapan Said, daha sonra Suriye'deki köyüne döndü.

Said, ilk kitabı "Adem'in İlk Oğlunun Mezhebi: İslami Harekette Şiddet Sorunu"nu 1966 yılında yayımladı. Daha sonra "Kendilerini Değiştirmedikçe", "Eylem: Kudret ve İrade", "Cömert Rabbinin Adıyla Oku", "Adem'in Oğlu Gibi Ol" kitaplarını kaleme alan Said'in bazı mektupları, uzun makaleleri ve ders notları da sonradan kitaba dönüştürülerek basıldı.

Almanya, Belçika, Mısır, Katar, Fas, İtalya, İran, Fransa ve Rusya gibi birçok ülkede konferanslar veren Said, Suriye'deki iç savaşın köylerine ulaşmasının ardından 2012 yılının sonunda ailesiyle İstanbul'a göç etti ve Türk vatandaşlığı aldı.

Etiketler : İstanbul Sultan Abdülhamid Prof. Dr. Fethi Güngör CENAZE Kevser Said
Setleri özlemiş

Setleri özlemiş
Çok Güzel Hareketler bitti

Çok Güzel Hareketler bitti
Kalbinin sesini dinle

Kalbinin sesini dinle
Single heyecanı

Single heyecanı
Almanya'da ilk beşte

Almanya'da ilk beşte
Londra iddiası asılsız çıktı

Londra iddiası asılsız çıktı
Aynı dizide buluşurlar mı?

Aynı dizide buluşurlar mı?
Bornozlu kar pozu

Bornozlu kar pozu
Kahramanlarımızın isimlerini yaşatmaya gayret ediyoruz

Kahramanlarımızın isimlerini yaşatmaya gayret ediyoruz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER