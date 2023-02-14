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14 Şubat 2023 Salı 15:00:00 - Güncelleme:14 Şubat 2023 Salı 15:00:00

Müteahhitler hakedişlerinin yüzde 1'ini deprem bölgesinin yeniden imarı için bağışlayacak

Kaynak: AA

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Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), üstlendikleri kamu projelerine ilişkin hakedişlerden yüzde 1'ini deprem bölgesinin yeniden imarı için bağışlama kararı aldı.

TMB'den yapılan açıklamada, Birlik üyelerinin, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından vatandaşların enkaz altından çıkarılması ve acil insani ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bütün makine güçleri ve imkanlarını seferber ettiği anımsatıldı.

Firmaların, afetzedelerin barınma ve yemek gereksinimlerini karşılamak üzere bölgedeki şantiye tesislerini kullanıma açtığına işaret edilen açıklamada, konteyner ve çadır kentler kurulması yönünde çalışmalar yanında çok sayıda gıda ve ihtiyaç malzemesinin temini yoluna da gidildiği aktarıldı.

Açıklamada, depremlerdeki can kayıpları ve yaralanmaların yanı sıra çok sayıda vatandaşın evsiz kaldığı vurgulanarak, bölgeye destek konusunda ikinci aşamaya gelindiği bildirildi.

"BİRLİK ÜYESİ OLMAYAN MÜTEAHHİTLER DE KATILACAK"

Devletin, ilk aşamada evi yıkılan ya da kullanılamaz hale gelenler için geçici ve kalıcı konut yapımı projeleri olmak üzere, kısa dönem içerisinde bölgenin yeniden imarını birinci öncelik olarak belirlediği ifade edilen açıklamada, şöyle devam etti:

"Evsiz kalan bir milyonu aşkın vatandaşımızın barınma ihtiyacının bir an önce karşılanması aşamasında, ülkemizin en önemli projelerini gerçekleştirmiş müteahhitlik firmalarının bir araya geldiği TMB ailesi olarak, başlatılacak yeniden imar hamlesine katkıda bulunma kararı aldık. Kendileriyle kararımızı paylaşma imkanı bulduğumuz Birliğimiz üyesi olmayan kamu müteahhitleri de bu önerimize katılacaklarını belirttiler. Sektörümüzdeki artan girdi maliyetleri ve küresel konjonktürdeki olumsuzlukların sebep olduğu çok ağır şartlara rağmen aldığımız karar çerçevesinde, üstlenmiş bulunduğumuz kamu projelerine ait 2022 yılından bakiye alacaklarımız ile yapımı halen devam eden ya da bu yıl içinde imzalanacak projelere ait 2023 yılında tahakkuk edecek hakedişlerimizden yüzde 1'i deprem bölgesinin yeniden imarı için bağışlanacaktır."

"YARDIM MİKTARI DAHA BÜYÜK TUTARLARA ULAŞACAK"

Açıklamada, KGM, DHMİ, TCDD, DSİ, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, TOKİ, Emlak Konut, il özel idareleri ve belediyeler gibi kamu kuruluşlarının, kendileri ile sözleşmeleri olan müteahhitlerden birer muvafakatname alarak, tahakkuk aşamasında yapılacak her hakedişin yüzde 1'ini söz konusu firma adına AFAD hesabına bağış olarak aktarmaları önerildi.

Bu sayede 2023 yılında yapılacak inşaat yatırım tutarının takribi 450-500 milyar lira olacağı öngörüsüyle müteahhitler tarafından yapılacak yeniden imar faaliyetine katkının 4,5-5 milyar liraya ulaşmasının hedeflendiği belirtilen açıklamada, "Halen kamu idareleri ile devam eden sözleşmesi olmayan üyelerimizin de bu mertebelere paralel yapacakları bağışlarla toplanacak yardım miktarı daha büyük tutarlara ulaşacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Etiketler : türkiye müteahhitler birliği müteahhit hakediş deprem bölgesi imar

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