Mustafa Varank'tan önemli açıklamalar!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Virüs süreci ile birlikte kendi kendine yetebilmenin ne kadar değerli bir süreç olduğunu yaşayarak görmüş olduk. Dışarıya bağımlı olmama mevzusu çok önemli. Yoksa sıkıntılar yaşama ihtimaliniz zor süreçlerde çok muhtemel.

Ülkeniz kaynakları ile kendinize yetebilmek istiyorsanız daha değerli bir ekonomi istiyorsanız kendi kendine yetebilme çok önemli. 18 senede çok değerli bir alt yapı kurduk.

Cumhurbaşkanımızın hazırladığı bu altyapının üstüne artık Türkiye birçok kabiliyet geliştirmiş oldu.