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22 Nisan 2024 Pazartesi 20:29:00 - Güncelleme:22 Nisan 2024 Pazartesi 20:29:00

Mustafa Varank'tan Deniz Zeyrek'in 'villa' iddialarına sert yanıt: Fotoğrafı ortaya çıkart tüm görevlerimden istifa edeyim

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AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'in kendisi hakkındaki “havuzlu villa” iddialarını yalanlayarak “Azıcık haysiyetin varsa, o "elimde görüntüler var" dediğin havuzdaki fotoğrafımı ortaya çıkart; yarın tüm görevlerimden istifa edeyim.” sözleriyle tepki gösterdi.

Sözcü Gazetesi Yazarı Deniz Zeyrek, Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın tripleks villa yaptırdığı ve havuzlu villa aldığını iddia etti.

Mustafa Varank, iddiasıyla ilgili belge ve görüntülerin olduğunu öne süren Zeyrek'e sosyal medya hesabından çok sert tepki göstererek meydan okudu.

İddiaları tamamen yalanlayan Varank, Zeyrek'in iddialarını ispatlaması halinde tüm görevlerinden istifa edeceğini belirtti.

"HERKES SENİN KADAR ÇAPSIZ DEĞİL"

Eğitim gördüğü ABD'de yıllara çalıştığını hatırlatan Varank, Zeyrek'e "Herkes senin kadar çapsız değil" sözleriyle tepki gösterdi

Varank açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

1. Zekeriyaköy'de "100 küsur milyonluk" havuzlu villayı bırak, 1+1 daire bile almadım. Azıcık haysiyetin varsa, o "elimde görüntüler var" dediğin havuzdaki fotoğrafımı ortaya çıkart; yarın tüm görevlerimden istifa edeyim.

2. İki dönüm arazi şöyle dursun, Angora'da da hiçbir zaman evim olmadı. Merak ediyorsan Beytepe'de iç mimar eşimle birlikte birikimlerimizle yaptığımız evde oturuyoruz.

3. Hayatımın yarısı Sultanhamam'da geçti. Ömürleri boyunca ticaretle uğraşmış bir ailenin evladıyım. Üniversitede kendi şirketimi kurdum. Amerika'da sadece okumakla kalmadım, yıllarca da orada çalıştım. Herkes senin kadar çapsız değil.

4. ODTÜ mezuniyet albüm fotoğrafımdaki ince sakal ve kıyafet de fakirlikten değil, o dönemin baskıcı zihniyetine karşı "siyasallaşmış cübbenizi giymiyorum" anlamında politik bir duruştu, senin havsalan almaz.

5. Senin ve senin gibi müfterilerin bulaştıkları kirli ilişkiler ortaya çıkınca, başkalarına iftira atarak kendilerini kurtarmaya çalışma telaşlarını da kamuoyunun takdirine bırakıyorum.

Etiketler : Mustafa Varank Deniz Zeyrek iddia
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