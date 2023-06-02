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02 Haziran 2023 Cuma 13:40:00 - Güncelleme:02 Haziran 2023 Cuma 13:40:00

Mustafa Şentop, başkanlık görevini Devlet Bahçeli'ye devretti

Kaynak: TRT Haber

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Mustafa Şentop, başkanlık görevini Meclis'in en yaşlı üyesi olan Devlet Bahçeli'ye geçici olarak devretti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

TBMM'ye başkanlık yapmak nadir bir görev şereftir. Parlak bir başlangıçla 28. dönem başlıyor.

Bu dönemde beraber çalıştığımız milletvekili arkadaşlarıma, beraber görev yaptığım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Bahçeli, devralma sürecinden sonra TBMM'deki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Etiketler : mustafa şentop devlet bahçeli tbmm başkanlık
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